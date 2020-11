पाकिस्तान सुपर लीग 2020 में शनिवार (14 नवंबर) को दो मुकाबले खेले गए। क्वालीफायर मुकाबले में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान को सुपर ओवर में हराकर पहली बार फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। वहीं, एलिमिनेटर-1 में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर जालमी को 5 विकेट से रौंद दिया। इस जीत के साथ ही वह एलिमिनेटर-2 में पहुंच गया। जहां उसका मुकाबला क्वालीफायर में हारने वाली टीम मुल्तान से होगा। इस मैच में जो टीम जीत जाएगी, वह फाइनल में कराची से खेलेगी।

क्वालीफायर मैच: कराची ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुल्तान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 141 रन बनाए। उसके लिए रवि बोपारा ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। सोहैल तनवीर ने 25 रनों का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कराची की टीम भी 20 ओवर में 8 विकेट 141 रन ही बना सकी। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए। 53 गेंद की पारी में उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए। आखिरी ओवर में जीत के लिए कराची को 7 रन बनाने थे, लेकिन टीम मोहम्मद इलियास की गेंद पर 6 रन ही बना सकी। अंतिम गेंद पर कप्तान इमाद वसीम ने चौका लगाकर मैच को टाई कराया और मैच सुपर ओवर में पहुंच गया।

A touching tribute for Dean Jones before the Qualifier in the Pakistan Super League today

REPLAY @simadwasim takes this match into a dramatic super over! Four off the very last ball to tie it. #HBLPSLV #PhirSeTayyarHain #MSvKK pic.twitter.com/nnAKrgZxpL

सुपर ओवर में कराची ने 1 विकेट पर 13 रन बनाए। सोहैल तनवीर की गेंद पर शर्जील खान एक रन बनाकर आउट हुए। शेरफेन रदरफोर्ड ने 11 रन बनाए। उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाया। तनवीर ने एक गेंद वाइड किया था। मुल्तान की टीम को फाइनल में जाने के लिए 14 रन बनाने थे। गेंद पाकिस्तान के बेस्ट गेंदबाज मोहम्मद आमिर के हाथों में थी। उन्होंने सिर्फ 8 रन ही दिए और कराची की टीम पहली बार फाइनल में पहुंच गई। दक्षिण अफ्रीका के रिलो रोसो और रवि बोपारा उनका सामना नहीं कर सके।

THE VIDEO EVERY @lahoreqalandars FAN WANTS TO WATCH RIGHT NOW!

Relive @David_Wiese‘s epic match winning six that sent @PeshawarZalmi home!#HBLPSLV #PhirSeTayyarHain #PZvLQ pic.twitter.com/bKW8DXrk2c

