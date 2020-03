Multan Sultans vs Lahore Qalandars PSL 2020: कोरोनावायरस के पूरी दुनिया में खेलों के बहुत सारे टूर्नामेंट रद्द या स्थगित कर दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) अभी भी जारी है। हालांकि, यह टी20 टूर्नामेंट दर्शकों के बिना खाली स्टेडियम में खेला जा रहा है। टूर्नामेंट अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। दो सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाने बाकी हैं। रविवार यानी 15 मार्च को मुल्तान सुल्तांस का मुकाबला लाहौर कलंदर्स से हुआ। इस मैच में लाहौर के लिए ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक ओपनर क्रिल लिन ने तेज तर्रार पारी खेलते हुए शतक जड़ दिया।

लिन ने 55 गेंदों पर 113 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 12 चौके और आठ छक्के लगाए। उनकी इस पारी की बदौलत लाहौर कलंदर्स की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। लिन की इस बल्लेबाजी को देखने के बाद कराची किंग्स की चिंताएं बढ़ गई होंगी। सेमीफाइनल में लाहौर (Lahore Qalandars) का मुकाबला कराची (Karachi Kings) से होगा। वहीं, पहले सेमीफाइनल में मुल्तान सुल्तांस (Multan Sultans) की टीम पेशावर जाल्मी (Peshawar Zalmi)से भिड़ेगी।

