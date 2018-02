PSL 2018: शेन वाटसन ने की जबरदस्त गेंदबाजी, चार गेंदों में झटके तीन विकेट, देखें Video

पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) सीजन-3 का दूसरा मैच कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच दुबई में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर शेन वाटसन फिर से अपने रंग में नजर आए। वाटसन ने कराची की पारी के 20वें ओवर में जबरदस्त कारनामा किया। हालांकि इस दौरान वह हैट्रिक से चूक गए लेकिन उनकी गेंदबाजी ने कराची को विशाल स्कोर बनाने से रोक दिया, जिसके चलते कराची निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर महज 149 रन ही बना सकी।

आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर वाटसन ने शाहिद अफरीदी को बोल्ड किया। अफरीदी 8 गेंदों में महज 4 ही रन बना सके। वहीं मोहम्मद इरफान भी अगली गेंद पर उमर आमीन के हाथों में अपना कैच दे बैठे। अब वाटसन हैट्रिक पर थे और सामने खड़े थे रिजवान। रिजवान ने इस गेंद पर चौका जड़ा मगर अगली ही बॉल पर सरफराज के हाथों कैच आउट हो गए। वाटसन के इस ओवर में 2 चौकों की मदद से कुल 9 रन बने।

वाटसन ने 4 ओवर में 5.50 की इकॉनमी से 22 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। उनके अलावा अनवर अली-जोफ्रा आर्चर ने 2-2, जबकि राहत अली ने 1 विकेट झटका।

क्वेटा की ओर से कप्तानी का दारोमदार सरफराज अहमद संभाल रहे हैं, जबकि कराची की कमान इमाद वसीम के हाथों में हैं। दोनों टीमों के पास बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। क्वेटा की ओर से शेन वाटसन, कार्लोस ब्रैथवेट, केविन पीटरसन जैसे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। वहीं कराची के पास शाहिद अफरीदी, उस्मान ख्वाजा, बाबर आजम, कॉलिन मुनरो और इयोन मॉर्गन जैसे प्लेयर्स हैं।

