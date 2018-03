हैट्रिक पर चेन्नई सुपर किंग्स ने की तारीफ, इमरान ताहिर ने यूं दिया जवाब…

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) सीजन-3 में 3 मार्च को इमरान ताहिर ने मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच मुकाबले में हैट्रिक ली। उन्होंने क्वेटा की पारी के 16वें ओवर में पीएसएल इतिहास की तीसरी हैट्रिक अपने नाम की। इस उपलब्धि पर चेन्नई सुपर किंग्स ने भी उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया, जिसका जवाब इमरान ने अलग ही अंदाज में दिया। इमरान आईपीएल-11 में सीएसके की ओर से ही खेलेंगे। इसके लिए फ्रेंचाइजी ने इमरान पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए।

आईपीएल-2018 की शुरुआत 7 अप्रैल से होने जा रही है। इमरान चेन्नई से जुड़कर बेहद खुश हैं। यहां तक कि उन्होंने वहां कि स्थानीय भाषा तमिल सीखने के लिए टीचर भी रखा। जब चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इमरान को हैट्रिक की बधाई दी गई, तो इस स्पिनर ने तमिल भाषा में इसका जवाब दिया।

Put your whistles together for the hat-trick man, our beloved #ParasakthiExpress! #OdinenOdinen pic.twitter.com/beV570Nh0u

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 3, 2018