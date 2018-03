VIDEO: इस दिग्गज क्रिकेटर को आउट कर अफरीदी नहीं हुए खुश, ऐसा दिया रिएक्शन

किसी ने खूब कहा है, “क्रिकेट जेंटलमेंस गेम है।” हाल ही में इस बात की नजीर शाहिद अफरीदी ने पेश की। अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज और पूर्व कप्तान हैं। उन्होंने लीग मैच में विकेट झटकने पर खुशी नहीं जाहिर की। कारण विपक्षी टीम का क्रिकेटर भी था और अफरीदी की क्रिकेट भावना भी। अफरीदी ने उन्हें आउट करने के बाद ऐसा रिएक्शन दिया कि मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक, क्रिकेट एक्सपर्ट्स से लेकर फैंस तक सबने उनकी तारीफ की। आपको बताते चलें कि बूम-बूम इन दिनों सुर्खियों में हैं। पीएसएल में वह न केवल गेंदबाजी में बल्कि बल्लेबाजी में भी अपना हुनर दिखा रहे हैं। वह साबित कर रहे हैं कि उनमें अभी भी क्रिकेट खेलने को लेकर वही पुराना जुनून बाकी है। टूर्नामेंट में पहले अफरीदी ने पेशावर जल्मी के खिलाफ लगातार चार छक्के जड़े थे। बाद में मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की टीम संग हुए मुकाबले में तीन-तीन विकेट अपनी झोली में गिराए।

अफरीदी से जुड़ा यह ताजा मामला पाकिस्तान सुपर लीग 2018 (पीएसएल) से जुड़ा हुआ है। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच मैच हो रहा था। घटना से संबंधित क्लिप में, इस्लामाबाद की टीम का स्कोर दो विकेट के नुसकान पर 52 रन था। स्ट्राइक पर पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक खड़े थे। वहीं, गेंदबाजी अफरीदी कर रहे हैं। वह जैसे ही गेंद फेंकते हैं, उस पर हक अपना विकेट गंवा देते हैं। गेंद दिग्गज क्रिकेट के पीछे लेग स्टंप में जाकर लड़ जाती है।

Shahid Afridi gets Misbah-ul-Haq out but as a mark of respect to Misbah he does not celebrate the wicket #PSL2018 #IUvKK pic.twitter.com/Ec1rjTl5Ya

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) March 16, 2018