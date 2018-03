पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) सीजन-3 में 1 मार्च को पेशावर जालमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें पेशावर ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। इस मैच के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया हुआ, जिसमें छक्का लगाने के बावजूद बल्लेबाज आउट दे दिया गया। दरअसल हुआ यूं कि क्वेटा 19 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 135 रन बना चुका था। पारी का आखिरी ओवर वहाब रियाज के हाथों में था और सामने थे अनवर अली। रियाज की गेंद को अनवर ने बाउंड्री के पार भेजा। दर्शक छक्के का जश्न मनाने लगे लेकिन तभी पीछे से विकेटकीपर ने स्टंप्स की तरफ इशारा किया।

अनवर ने जब पीछे मुड़कर देखा, तो पाया कि एक बेल्स गिर जमीन पर था। बल्लेबाज भी समझ नहीं सका कि आखिर ये कैसे हो गया। जब रीप्ले देखा गया, तो मामला साफ हुआ। रीप्ले में दिखा कि शॉट खेलने के लिए अनवर कुछ ज्यादा ही पीछे आ गए थे और इस दौरान उनका दायां पैर स्टंप्स से टकरा गया और एक बेल्स गिर गई। क्वेटा के खेमे की खुशी अब अफसोस में तब्दील हो चुकी थी और पेशावर जश्न मनाने लगा। रियाज महज 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

ICYMI: OUT! 19.1 Wahab Riaz to Anwar Ali

Watch ball by ball highlights at https://t.co/OhOiaZDLRV#QGvPZ #HBLPSL #Cricingif #PSL2018 pic.twitter.com/j7lsKOHRsK

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) March 1, 2018