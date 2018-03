पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) सीजन-11 में अंपायर द्वार दिया गया एक हैरानी भरा फैसला विवाद खड़ा कर गया। मैच के दौरान निर्णायक वक्त में अंपायर ने नो-बॉल पर अपना अलग ही निर्णय लिया, जिसके चलते श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा भी भड़क गए। हुआ यूं कि पहले बल्लेबाजी करते हुए कराची किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। टारगेट का पीछा करते हुए लाहौर क्वालैंडर्स को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 3 रन की जरूरत थी। गेंद उस्मान खान के हाथों में थी। उस्मान ने नो-बॉल फेंकी और सोहेल अख्तर ने उसपर शॉट खेला, जो सीधा रवि बोपारा के हाथों में गया। इस दौरान बल्लेबाजों ने सिंगल ले लिया लेकिन अंपायर ने इस पर सिर्फ नो-बॉल का ही एक रन दिया, जिसके चलते मैच में विवाद खड़ा हो गया। आखिरी गेंद पर गुलरेज सद्दाफ ने डबल लेने की कोशिश की लेकिन दूसरे रन की फिराक में वह रन आउट हो गए और मैच टाई हो गया। हालांकि सुपर ओवर में जीत लाहौर ने ही दर्ज की लेकिन अंपायर का ये फैसला किसी की समझ में नहीं आया।

अंपायर का मानना था कि जब कैच लिया गया उस वक्त तक बल्लेबाजों ने रन पूरा नहीं किया था। इस मामले पर कुमार संगकारा ने ट्वीट के जरिए अपनी हैरानी जाहिर की। वहीं लाहौर ने भी इसका विरोध करने का फैसला लिया है।

Earlier tweet was about the @lahoreqalandars v @KarachiKingsARY game. If it was a dead ball how were the batsmen allowed to cross and Gulraiz faced the last ball? Confused anyone?

This is why a solution for calling of no balls or required. If the umpire had called the no ball the batsmen would have run. If it had been a dead ball wasn’t the wrong batsman on strike? Please correct me if I’m wrong

— Kumar Sangakkara (@KumarSanga2) March 11, 2018