दिग्गज फुटबॉलर को घर में बंधक बनाकर लूट ले गए करोड़ों , गर्लफ्रेंड भी हो गई चोटिल

फ्रांस के क्लब पीएसजी के स्टार गोलकीपर गियानलुइगी डोनरुमा को बंधी बनाकर उनके घर पर चोरी की गई।

पीएसजी के गोलकीपर के घर हुई करोड़ों की चोरी

फ्रांस के क्लब पीएसजी के गोलकीपर गियानलुइगी डोनरुमा शुक्रवार सुबह लूट का शिकार बने। डोनरुमा और उनकी गर्लफ्रेंड को उन्हीं के घर पर बंधक बनाकर लूट की गई। फ्रेंच पुलिस मामले की जांच में जुट गई है लेकिन इस घटना का खिलाड़ी के जहन पर काफी असर हुआ है। खिलाड़ी के साथ यह घटना तब हुई जब उन्हें अगले दिन जापान के लिए रवाना होना था। 4.2 करोड़ की हुई चोरी ले पेरियन अखबार के मुताबिक डोनरुमा पेरिस के अपमारकेट इलाके में रहते हैं। सुबह लगभग तीन बजे चार लोग उनके घर में घुसे। डोनरुमा और उनकी गर्लफ्रेंड को रस्सियों से बांधा गया। चोरों ने कैश के अलावा महंगी घड़ी, गहने और कई लग्जरी सामान चुराए जिनकी कीमत लगभग 4.2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घटना के दौरान डोनरुमा और उनकी गर्लफ्रेंड को काफी चोटें आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पीएसजी के गोलकीपर हैं डोनरुमा डोनरुमा को शनिवार को प्री सीजन के लिए अपनी टीम के साथ जापान जाना था। हालांकि अब उनका टीम के साथ जाना मुश्किल है। 24 साल का यह खिलाड़ी 2021 में एसी मिलान छोड़कर पीएसजी से जुड़ा था। उन्होंने टीम को दो बार फ्रेंच लीग का खिताब जिताया और वह दोनों बार बेस्ट गोलकीपर रहे थे। इससे पहले पीएसजी के कई खिलाड़ियों के साथ लूट की गई थी। पहले खिलाड़ी भी हो चुके हैं चोरी का शिकार इससे पहले इटली के मशहूर फुटबॉलर और पेरिस सेंट जर्मेन के स्टार खिलाड़ी मार्को वेरात्ती के घर भी चोरी हुई थी। चोर इस खिलाड़ी के वेरात्ती के हॉलीडे होम से चोर करोड़ों का माल ले उड़े हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वेरात्ती के घर से चोर 2.5 मिलियन पाउंड कैश यानि 24 करोड़ रुपये और लाखों की घड़ियां-ज्वेलरी चुराकर ले गए। पीएसजी के लिए खेल चुके लियोनल मेसी भी चोर के शिकार हो चुके हैं। Also Read IND vs WI: वेस्टइंडीज के विरुद्ध पहली बार टेस्ट में रन आउट हुए कोहली, इस टीम के खिलाफ 100वें टेस्ट में शतक लगाया और सामने आया गजब का संयोग

