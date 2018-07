पिछले 48 घंटे के दौरान WWE के तीन-तीन पहलवानों की गई जान

प्रोफेशनल रैसलिंग के लिए रविवार 29 जुलाई का दिन बेहद दुखदायी रहा। पूरी दुनिया में आज रैसलिंग को काफी पसंद किया जाता है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें फैन्स अपने पसंदीदा रैसलर को जितते हुए देखना चाहते हैं। रिंग में कई बार रेसलर की मौत लड़ते-लड़ते भी हुई है। आपको यह जानकर धक्का लगेगा कि पिछले 48 घंटे के दौरान रैसलिंग की दुनिया के तीन प्रोफेशनल रैसलर की मौत हो गई है। यह तीनों रैसलर्स WWE नेटवर्क पर लगातार नजर आ रहे थे, लेकिन एक ही दिन में इन तीनों की मौत ने सबको हैरत में डाल दिया है। 70 साल के निकोलाई वोलकॉफ पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजर रहे थे, उन्हें डीहाइड्रेशन समेत कई अन्य बीमारियां परेशान कर रही थी। इस वजह से वह कुछ समय से अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन हाल ही में उन्हें डिसचार्ज कर दिया गया था। घर पर आने के बाद उन्हें एक बार फिर समस्या हुई और मौत हो गई। निकोलाई वोलकॉफ ने साल 1967 में रैसलिंग में डेब्यू किया था और इसके बाद से उन्होंने रैसलिंग की दुनिया में कई उपलब्धि हासिल की।

Today is a super sad day for me and wrestling fans everywhere. I just found out NiKolai Volkoff, Brian Lawler & Brickhouse Brown all passed away today. It literally took my breathe away. My deepest sympathies go out to all their families. God Bless you brothers. Gods Speed DDP

— Diamond Dallas Page (@RealDDP) July 29, 2018