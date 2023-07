IPL की तर्ज पर Pro Panja League: सोनी स्पोर्ट्स और फैनकोड पर Live टेलीकास्ट, पहले सीजन में 6 टीमों के 180 खिलाड़ी खेलेंगे

प्रो पंजा लीग का लाइव टेलीकॉस्ट सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 एसडी और सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 एचडी पर किया जाएगा। प्रो पंजा लीग के मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड पर उपलब्ध रहेगी।

प्रो पंजा लीग के सह-संस्थापक परवीन डबास और प्रीति झंगियानी।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तर्ज पर अब आर्म्स रेसलिंग की भी लीग होने जा रही है। इसे प्रो पंजा लीग नाम दिया गया है। प्रो पंजा लीग के उद्घाटन संस्करण का आयोजन 28 जुलाई से 13 अगस्त तक देश की राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। इस लीग में 180 शीर्ष आर्म-रेसलर्स की 5 टीमें किराक हैदराबाद, मुंबई मसल, रोहतक राउडीज, लुधियाना लायंस, बड़ौदा बादशाह और कोच्चि केडीज हिस्सा लेंगे। लीग में पुरुषों और महिलाओं के अलावा दिव्यांग खिलाड़ियों के भी मुकाबले होंगे। टूर्नामेंट का लाइव टेलीकॉस्ट सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 एसडी और सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 एचडी पर किया जाएगा। प्रो पंजा लीग के मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड पर उपलब्ध रहेगी। विजेता टीम को 20 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। उप विजेता को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए अतिरिक्त पुरस्कार राशि रखी गई है। प्रो पंजा लीग में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, बिहार, ओडिशा, हैदराबाद, असम, मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के सभी हिस्सों से खिलाड़ियों का चयन किया गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 1 लाख की पुरस्कार राशि पहले सीजन के लॉन्च से पहले प्रो पंजा लीग के सह-संस्थापक परवीन डबास ने शुक्रवार 21 जुलाई 2023 को बताया, ‘हम टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को अलग से पुरस्कार राशि देना चाहते थे। वह किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। खेल सभी के लिए समान और सुलभ होना चाहिए, इसलिए हम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को एक लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी देंगे। हमने हमेशा समानता में विश्वास किया है। यह लीग हमारे पुरुष खिलाड़ियों के साथ-साथ महिला और दिव्यांग एथलीट्स के लिए भी अपना प्रभुत्व साबित करने का अच्छा अवसर है।’ डोप टेस्ट भी होंगे चूंकि यह एक पावर गेम है, ऐसे में खिलाड़ियों के स्टेरायड लेने की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में लीग की ओर से किए गए उपायों के बारे में बताते हुए परवीन डबास ने कहा कि उन्होंने रैंडमली डोप टेस्ट कराने की योजना बनाई है। लीग नाडा से भी टाई-अप करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, अब तक हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

