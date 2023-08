PRO KABADDI LEAGUE: प्रो कबड्डी लीग के लिए 8-9 सितंबर को नीलामी, 2 दिसंबर से सीजन की शुरुआत; 12 शहरों में होंगे मैच

प्रो कबड्डी लीग 2023 सीजन के लिए घरेलू और विदेशी खिलाड़ियों को चार श्रेणियों (श्रेणी ए, बी, सी और डी) में रखा जाएगा।

पीकेएल के दसवें सीजन के लिए मुंबई में नीलामी होगी। (सोर्स- prokabaddi)

प्रो कबड्डी लीग (PRO KABADDI LEAGUE) का दसवां सीजन 2 दिसंबर 2023 से शुरू होगा। टूर्नामेंट के मुकाबले देश के 12 शहरों में खेले जाएंगे। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के लिए नीलामी 8 और 9 सितंबर को मुंबई में होगी। इस साल नीलामी पूल (Auction Pool) में 500 से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे। 5 करोड़ रुपये हुआ खिलाड़ियों का पर्स खिलाड़ियों का पर्स 4.4 करोड़ रुपये से बढ़कर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। नीलामी पूल में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की 2 फाइनलिस्ट टीमों के 24 खिलाड़ी भी शामिल होंगे। घरेलू और विदेशी खिलाड़ियों को चार श्रेणियों (श्रेणी ए, बी, सी और डी) में रखा जाएगा। हर श्रेणी में खिलाड़ियों को ऑलराउंडर्स, डिफेंडर्स और रेडर्स के रूप में रखा जाएगा। हर श्रेणी के लिए आधार मूल्य अलग-अलग है। यह श्रेणी ए के लिए 30 लाख रुपये, श्रेणी बी के लिए 20 लाख रुपये, श्रेणी सी के लिए 13 लाख रुपये और श्रेणी डी के लिए 9 लाख रुपये है। प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) टीमों के पास सीजन 9 टीम में रहे खिलाड़ियों को रिटेन करने का भी विकल्प है। फ्रेंचाइजी को हर पीकेएल सीजन में तय शर्तों के तहत एलीट रिटेंड प्लेयर्स वर्गीकरण के तहत अधिकतम 6 खिलाड़ियों को बनाए रखने की अनुमति है। जिन खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी द्वारा रिटेन नहीं किया गया है। वे खिलाड़ी भी मुंबई में होने वाली नीलामी में शामिल होंगे। मील का पत्थर साबित होगी पीकेएल सीजन X प्लेयर नीलामी प्रो कबड्डी लीग के कमिश्नर अनुपम गोस्वामी ने बताया, ‘दसवां सीजन स्पष्ट रूप से भारत में किसी भी समकालीन स्पोर्ट्स लीग के लिए मील का पत्थर है। पीकेएल सीजन एक्स प्लेयर नीलामी भी टूर्नामेंट के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। पीकेएल के पिछले नौ सीजन में हमने देखा है कि कबड्डी पूरे भारत में एक ऐसे खेल के रूप में फैल रहा है जिसे लोग देखना और खेलना पसंद करते हैं। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एकेएफआई) के तत्वावधान में पीकेएल भारत में सबसे सफल खेल लीगों में से एक बन गई है।’ किस चैनल पर होगा प्रसारण प्रो कबड्डी 2023 के सभी मुकाबलों को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स 2, स्टार स्पोर्ट्स 2 एचडी, स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल, स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलुगु, स्टार स्पोर्ट्स 1 कन्नड़, स्टार स्पोर्ट्स 1 बांग्ला, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी एचडी और स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट पर लाइव देखा जा सकता है। भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से पहला मैच खेला जाना है। कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग प्रो कबड्डी 2023 के सभी मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी+हॉटस्टार (Disney+Hotstar) पर होगी। कबड्डी फैंस JioTV ऐप के जरिए भी टूर्नामेंट के मुकाबलों का लाइव एक्शन देख सकते हैं। Also Read डेब्यू में इतिहास रचने वाले ऋषभ पंत का टेस्ट करियर हुआ 5 साल का, भारत को ट्रेंट ब्रिज में मिली थी ऐतिहासिक जीत

