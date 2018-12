Pro Kabaddi 2018, Jaipur Pink Panthers vs U Mumba: जयपुर-मुंबई के बीच मैच 35-35 से टाई

मैच के पहले 9 मिनट में मुंबई ने तेजी दिखाते हुए लीड को मजबूत कर लिया है। जयपुर इस वक्त 7-11 से पीछे हैं। सिद्धार्थ देसाईं पीकेएल इतिहास में सबसे तेज 200 अंक जुटाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं।

FastFasterSiddharth Desai ⚡️⚡️Here's to @U_Mumba's superstar who becomes the fastest to the 200-raid point mark in #VivoProKabaddi! 👏 #JAIvMUM pic.twitter.com/EyziWaLfH6