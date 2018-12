Pro Kabaddi 2018, Jaipur Pink Panthers vs Gujarat Fortunegiants: गुजरात ने जयपुर को 34-29 से दी मात

यूपी ने पटना को इस मैच में 47-31 से मात देकर प्लेऑफ की उम्मीद को जिंदा रखा है।

Making the right moves when it mattered the most! 💪Giving it their all in hopes of making it to the #VivoProKabaddi Playoffs, @UpYoddha diffused the #PirateHamla with full force in #PATvUP!Here's how it unfolded: https://t.co/vY8481mrQx pic.twitter.com/XuES6Rc5gc