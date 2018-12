Pro Kabaddi 2018 Highlights: बंगाल ने 39-23 से जीता मैच

यूपी ने ये मैच 34-32 से अपने नाम कर लिया है।

Saturday night, @̶U̶_̶M̶u̶m̶b̶a̶ @UpYoddha chi fight! Rishank's men fought till the end to make #MUMvUP their own! ⚔ #VivoProKabaddiFor more updates on the match, click here: https://t.co/SDz9HMAxdm pic.twitter.com/xj3Tkxoxue