जयपुर पिंक पैंथर्स की होम लेग में जीत से शुरुआत हुई है। टीम ने पुणे को 41-36 से मात दी।

.@JaipurPanthers roared and silenced @PuneriPaltan to kick off their home leg in splendid fashion! 🙌For a closer look at #JAIvPUN, click here: https://t.co/e0G77nPHgf pic.twitter.com/OOXK0ORILo