गुजरात ने मैच 47-37 से अपने नाम कर लिया है।

🎯 - Top Zone A@Fortunegiants - Challenge accepted!Inching closer to their mission to be table-toppers, Gujarat dominated @HaryanaSteelers from start to finish in #HARvGUJ!For a close look at the proceedings, click here: https://t.co/uknIIdJSSM pic.twitter.com/fwUn4cspdr