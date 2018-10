प्रो-कबड्डी लीग की सबसे सफल टीम पटना पाइरेट्स इस बार अपने सभी घरेलू मुकाबले पटना में खेलेगी। पिछले संस्करण में पटना ने अपने घरेलू मैच रांची में खेले थे। पटना लीग की मौजूदा चैम्पियन होने के साथ लगातार तीन बार खिताब अपने नाम करने का कीर्तिमान भी स्थापित कर चुकी है।

