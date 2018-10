Live Blog Pro Kabaddi 2018 Season 6 Schedule, Today Match: Puneri Paltan vs Haryana Steelers, Tamil Thalaivas vs UP Yoddha Today Match Live Updates:

तमिल थलाइवाज की टीम अजय ठाकुर, सुकेश हेगड़े, जसवीर सिंह, सुरजीत सिंह, के जयसीलन, अतुल एमएस, अनिल कुमार, अभिनंदन चंदेल, आनंद, रजनीश, अमित हूडा, दर्शन, सी अरुण, सुनील कुमार, जैंग मिन ली, डी प्रदप, मंजीत छिल्लर, चैन सिक पार्क, विमल राज। मोनू गोयत से बंधी हरियाणा की उम्मीदें हरियाणा स्टीलर्स ने नीलामी के दौरान इस साल काफी पैसे खर्चे हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मौका है। हरियाणा के पास कबड्डी इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मोनू गोयत मौजूद हैं। पुणेरी पल्टन की टीम नितिन तोमर, विनोद कुमार, संजय श्रेष्ठ, परवेश, अक्षय जाधव, बजरंग, ताकामित्सु कोनो, संदीप नरवाल, राजेश मंडल, मोरे जीबी, गिरीश मारुति एर्नाक, विकास खत्री, रिंकू नरवाल, मोनू, अमित कुमार। हरियाणा स्टीलर्स की टीम मोनू गोयत, सुरेंदर नाडा, विकाश खंडोला, वजीर सिंह, मोहम्मद जाकिर हुसैन, प्रतीक, पैट्रीक जाउ मुवई, कुलदीप सिंह, मयूर शिवतारकर, नीरज कुमार, विकास, अरुण कुमार। यहां देख सकते हैं सीधा प्रसारण प्रो-कबड्डी लीग के छठे सीजन का आगाज रविवार को हुआ। देश के 12 राज्यों में ये 12 टीमें अपने प्रशंसकों का मनोरंजन करते हुए खिताब के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। प्रो कबड्डी लीग का सीधा प्रसारण Star Sports 2, Star Sports 2 HD, Star Sports 1 और Star Sports 1 HD पर देखा जा सकता है। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Hotstar पर उपलब्ध रहेगी। खिताब पर दावा ठोकेगी पुनेरी पल्‍टन, हरियाणा भी लगाएगा जोर अनुभव के साथ पुनेरी पल्टन इस बार केवल तीसरे या चौथे स्थान को हासिल कर चुप नहीं बैठेगी, बल्कि खिताब पर दावा ठोकेगी। चारों टीमों के बीच कबड्डी का यह मुकाबला दिलचस्‍प रहने की उम्‍मीद जताई जा रही है। मोनू के कवच के रूप में हरियाणा ने विकास खंडोला, सुरेंद्र नाडा जैसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है, वहीं अपने हम खिलाड़ी कुलदीप सिंह को रीटेन भी किया है। अजय ठाकुर के 14 और सुरजीत सिंह के सात अंकों की बदौलत तमिल थलाइवाज ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के छठे संस्करण के पहले मुकाबले में रविवार को मौजूदा चैम्पियन पटना पाइरेट्स को 42-26 के बड़े अंतरों से हरा दिया। जोन-बी के इस मुकाबले में तमिल ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और पहले हाफ में 26-8 की विशाल बढ़त हासिल कर ली। पटना की टीम शुरू से ही नहीं संभल सकी और 22वें मिनट तक उसे तीन बार ऑलआउट का सामना करना पड़ा। तमिल ने इसके बाद अपनी बढ़त को लगातार बढ़ाना जारी रखा और 42-26 के बड़े अंतर से मैच जीतकर लीग के छठे सीजन में अपना विजयी आगाज किया। तमिल के लिए अजय और सुरजीत के अलावा अमित हुड्डा ने चार अंक जुटाए। तमिल ने रेड से 24, टेकल से 11, आलआउट से छह और एक अतिरिक्त अंक प्राप्त किया। वहीं तीन बार की चैम्पियन पटना के लिए प्रदीप नरवाल ने 11 और मंजीत ने आठ अंक बटोरे। पटना ने रेड से 21, टैकल से दो, आलआउट से दो और एक अतिरिक्त अंक हासिल किया। हरियाणा स्टीलर्स के ब्रैंड एम्बेसेडर हैं योगेश्वर दत्त प्रो कबड्डी लीग फ्रेंचाइजी हरियाणा स्टीलर्स ने इस सत्र के लिए 2012 के लंदन ओलम्पिक पदक विजेता भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त को अपना ब्रैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हरियाणा स्टीलर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्तफा घोजे ने कहा कि योगेश्वर इसके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। मुस्तफा ने कहा, "हमें खुशी है कि योगेश्वर हरियाणा स्टीलर्स के टीम एम्बेसडर बन रहे हैं। पिछले वर्षो में वह कुश्ती के मैट के बाहर हर किसी के लिए आदर्श रहे। हमें विश्वास है कि उनकी मौजूदगी से खेल का विकास होगा।" हरियाणा स्टीलर्स अपना पहला मैच सुरेंद्र नाडा के नेतृत्व में आठ अक्टूबर को चेन्नई में पुनेरी पल्टन के खिलाफ खेलेगी। प्रो-कबड्डी लीग-6 : पुणेरी पल्टन ने यू मुंबा ड्रॉ खेला पुणेरी पल्टन ने रविवार को जोन-ए के अपने पहले मुकाबले में यू मुंबा के खिलाफ रोमांचक ड्रॉ खेला। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में खेला यह मुकाबला दो हाफ के बाद 32-32 पर छूटा। दोनों टीमों के बीच पूरे मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिली। पल्टन की ओर से नितिन तोमर ने रेड के जरिए सबसे अधिक 15 अंक जबकि यू मुंबा के लिए सिद्धार्थ देसाई ने 14 अंक अर्जित किए। देसाई का यह पहला सीजन है। पहले हाफ खत्‍म होने तक यू मुंबा 20-18 से आगे चल रही थी लेकिन दूसरे हाफ में वह विपक्षी टीम से आगे नहीं निकल पाई। दोनो टीमों के खिलाड़ियों ने अटैक के साथ डिफेंस में भी कमाल का खेल दिखाया। मुंबा की ओर से फजल अत्राचली और पल्टन की ओर से गिरिश इर्नाक ने चार-चार टैकल प्वाइंट हासिल किए। तमिल थलाइवाज भी पूरी तैयारी में मंजीत चिल्लर, जे दर्शन और पिछले सीजन में गुजरात फार्च्यूनजाएंट्स के कप्तान रहे सुकेश हेगड़े के साथ अपने कप्तान अजय ठाकुर के नेतृत्व में तमिल थलाइवाज कुछ नया करके लीग में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेगी। पिछले सीजन में उसे केवल अपने कप्तान का सहारा था, लेकिन इस बार वह नए खिलाड़ियों के साथ नई शुरुआत की कोशिश करेगी। यूपी योद्धा से पार पाना आसान नहीं ऋषांक देवाडिगा को अपना कप्तान बनाने के साथ ही यूपी योद्धा ने यह घोषणा कर दी है कि वह अन्य टीमों के लिए तीन माह के इस सफर को आसान नहीं होने देगी। यूपी ने पिछले सीजन में यू-मुंबा के खिलाड़ी रहे श्रीकांत जाधव को अपनी टीम में शामिल किया है। अपने डिफेंस के लिए उसने जीवा कुमार को चुना है। सात रेडर, आठ डिफेंडर चार हरफनमौला खिलाड़ियों की यह टीम अपने विजयी आगाज का डंका बजाने के लिए तैयार है।