सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दूसरे चरण में सोमवार (16 नवंबर) को दिल्ली ने पंजाब के खिलाफ 5 विकेट पर 240 रन बनाए। दिल्ली के लिए यश ढुल ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उनके अलावा कप्तान प्रियांश आर्या ने अर्धशतक जड़ा। अंत में हिम्मत सिंह ने 4 गेंद पर 13 रन ठोक दिल्ली को बड़े स्कोर तक पहुंचाया।

दिल्ली के लिए ओपनर प्रियांश आर्या ने 32 गेंद पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 55 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 171.88 का रहा। सार्थक रंजन ने 14 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 178.57 के स्ट्राइक से 25 रन बनाए। यश ढुल ने 40 गेंद पर 7 चौके और 5 छक्के की मदद से नाबाद 78 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 195 का रहा।

नितीश राणा ने 20 गेंद पर 35 रन बनाए

नितीश राणा ने 20 गेंद पर 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 35 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 175 का रहा। तेजस्वी दहिया ने 10 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा। हिम्मत सिंह ने 2 छक्के की मदद से 4 गेंद पर 13 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 325 का रहा। पंजाब के लिए सुखदीप बाजवा और साहिल भास्कर ने 2-2 विकेट लिए। अर्जुन राजपूर ने 1 विकेट लिए।

रजत पाटीदार ने 281 के स्ट्राइक रेट से ठोके 135 रन

रजत पाटीदार की 48 गेंद पर 135 रनों की पारी के बदौलत मध्य प्रदेश ने 6 विकेट पर 250 रन बनाए। इसके जवाब में असम की 17.4 ओवर में 119 रन पर ही आउट हो गई। मध्य प्रदेश को 131 रनों से जीत मिली। टी20 में नंबर 5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वोच्च स्कोर रजत पाटीदार के नाम हो गया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट डेनियल क्रिश्चियन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने काउंटी क्रिकेट में केंट के खिलाफ 2014 में मिडिलसेक्स के लिए 57 गेंद पर 129 रन की पारी खेली थी। पूरी खबर पढ़ें।