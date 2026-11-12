भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अब पंजाब किंग्स का साथ छोड़ चुके हैं और वो आईपीएल 2027 के लिए मुंबई इंडियंस के जुड़ गए हैं। वहीं ऑलराउंडर हार्दिक पंंड्या अब पंजाब किंग्स का हिस्सा बन चुके हैं। हार्दिक के पंजाब किंग्स के साथ जुड़ने के बाद आईपीएल 2027 के लिए पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन किस तरह की हो सकती है इसके बार में पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बात की।

आकाश चोपड़ा ने चुनी पंजाब किंग्स की बेस्ट प्लेइंग इलेवन

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि हार्दिक पंड्या के आने के बाद पंजाब किंग्स की ताकत और ज्यादा बढ़ गी है। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस फिर मार्को यानसेन ये इस टीम की बैटिंग लाइनअप हो सकती है जो आईपीएल की किसी भी टीम के मुकाबले सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। शशांक सिंह के बाद स्टोइनिस और यानसेन आप सोच भी नहीं सकते कि ये किस तरह की बैटिंग लाइनअप है।

आकाश ने आगे कहा कि पंजाब की बैटिंग लाइनअप तो पहले से ही मजबूत थी, लेकिन अब यह और भी मजबूत हो गई है। मार्कस स्टोइनिस नंबर 7 पर आ सकते हैं और उनके बाद मार्को यानसेन। यह तो एकदम कमाल की बात है और हो सकता है कि इस आईपीएल में उनकी बल्लेबाजी लाइनअप सबसे खतरनाक हो। इतनी गहराई किसी और टीम में नहीं हो सकती और हो सकता है कि मार्कस स्टोइनिस चले जाएं साथ ही उनकी जगह कोई और आ जाए, लेकिन अगर आप इस समय टीम बनाते हैं तो यह एक बेहतरीन टीम बनती है। मैं नेहल वढेरा को इसमें जगह नहीं दे पाया।

आकाश के मुताबिक जब मैं पंजाब किंग्स की गेंदबाजी के बारे में सोचता हूं तो जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल और यश ठाकुर/हरप्रीत बराड़, शायद लॉकी फर्ग्यूसन भी तो यहीं से आपको लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। गेंदबाजी की समस्या अभी भी बनी हुई है और हार्दिक के वहां जाने से इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यह वैसी ही रहेगी साथ ही गेंदबाजी अभी भी चिंता का विषय हो सकती है। इसलिए वे निश्चित रूप से इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके पास इतने सारे ऑलराउंडर हैं कि मैं अजमतुल्लाह उमरजई के लिए जगह नहीं बना सका।

आईपीएल 2027 के लिए पंजाब किंग्स की प्लेइंग इलेवन

प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, यश ठाकुर/हरप्रीत बराड़।

तिलक वर्मा नंबर 1, श्रेयस से आगे अभिषेक; सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-10 बैटर

SMAT: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा के नाम पर दर्ज है। तिलक ने ये कमाल साल 2024 में किया था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)