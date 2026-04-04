आईपीएल 2026 के 7वें मुकाबले में शुक्रवार को पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी। पंजाब की इस जीत में अर्धशतकीय पारी कप्तान श्रेयस अय्यर ने खेली, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच 11 गेंद की पारी खेलने वाले प्रियांश आर्या को मिला। प्रियांश ने 11 गेंद पर ही 39 रन की तूफानी पारी खेली और टीम को आतिशी शुरुआत देते हुए इस बड़े लक्ष्य को आसान कर दिया।
354 से ऊपर के स्ट्राइक से खेली गई इस पारी के कारण प्रियांश आर्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसी के साथ उन्होंने दो खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। एक रिकॉर्ड में प्रियांश ने भारत के स्टार ओपनर और नंबर 1 टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की भी बराबरी की। वहीं आईपीएल में यह सिर्फ दूसरा ऐसा मौका है कि 11 या उससे कम गेंद की पारी खेलने वाले खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
प्रियांश आर्या ने की अभिषेक शर्मा की बराबरी
CSK के खिलाफ एक से ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले अनकैप्ड खिलाड़ियों के मामले में प्रियांश आर्या ने अभिषेक शर्मा की बराबरी की है। उन्होंने दूसरी बार आईपीएल में सीएसके के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता है। वहीं अभिषेक भी इंटरनेशनल डेब्यू से पहले दो बार चेन्नई के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बने थे।
IPL में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा
आईपीएल में सिर्फ दूसरी बार ही ऐसा हुआ है जब 11 गेंद या उससे कम खेलने वाले खिलाड़ी को मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला। इससे पहले 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले ग्लेन फिलिप्स को 7 गेंद पर 25 रन की पारी खेलने के लिए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ यह अवॉर्ड मिला था। अब प्रियांश आर्या को महज 11 गेंद की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स नंबर 1, RCB, MI, RR और DC को नुकसान; ये हैं ऑरेंज-पर्पल कैप लिस्ट के टॉप 5 खिलाड़ी
आईपीएल 2026 के 7वें मैच में पंजाब किंग्स ने सीएसके को 5 विकेट से हराया। इस मैच के बाद अंकतालिका में पंजाब टॉप पर और सीएसके आखिरी पायदान पर पहुंची। वहीं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट में भी फेरबदल हुआ। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर