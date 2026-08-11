दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 21वें मुकाबले में सोमवार 10 अगस्त को पुरानी दिल्ली 6 का सामना आउटर दिल्ली वॉरियर्स से हुआ। इस मुकाबले में पुरानी दिल्ली के कप्तान और आईपीएल चैंपियन आरसीबी के पूर्व खिलाड़ी अनुज रावत का तूफान देखने को मिला। उन्होंने 38 गेंद पर 92 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 8 छक्के शामिल थी। इसकी बदौलत पुरानी दिल्ली को तीसरी जीत भी मिली।

इस मुकाबले में पहले खेलते हुए आउटर दिल्ली वॉरियर्स 19.1 ओवर में सिर्फ 165 रन बनाकर सिमट गई थी। ओपनर प्रियांश आर्या ने शुरुआत तेज दिलाई थी। उन्होंने 19 गेंद पर 46 रन की पारी खेली थी जिसमें चार चौके और चार छक्के शामिल थे। हालांकि, वह अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। वहीं उनके अलावा अक्षय सैनी ने 49 रन बनाए और वह भी अर्धशतक से चूके।

जवाब में 166 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पुरानी दिल्ली 6 की टीम ने 15.2 ओवर में 3 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान अनुज रावत ने 38 गेंद पर 92 रन बनाए। उनके अलावा ओपनर आर्यन गौड़ ने 40 गेंद पर 57 रन की पारी खेली जिसमें छह चौके और दो छक्के शामिल थे। पुरानी दिल्ली ने छठे मैच में अपनी तीसरी जीत दर्ज की।

अंकतालिका में पुरानी दिल्ली दूसरे स्थान पर

अंकतालिका में पुरानी दिल्ली की टीम इस मुकाबले के बाद दूसरे पायदान पर है। जबकि सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम 6 में से पांच मैच जीतकर 10 अंकों के साथ टॉप पर बनी हुई है। वहीं वेस्ट दिल्ली लायंस तीसरे और आउटर दिल्ली वॉरियर्स चौथे पर है। आउटर दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और पुरानी दिल्ली तीनों के 7-7 अंक हैं। ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम का खाता नहीं खुला है और वह अंकतालिका में चार हार और एक बेनतीजा मैच के बाद आखिरी स्थान पर है।

स्थान टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रन रेट 1 सेंट्रल दिल्ली किंग्स (CDK) 6 5 1 0 10 +0.335 2 पुरानी दिल्ली 6 (PD) 6 3 2 1 7 +0.787 3 वेस्ट दिल्ली लायंस (WDL) 5 3 1 1 7 +0.693 4 आउटर दिल्ली वॉरियर्स (ODW) 6 3 2 1 7 +0.079 5 नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स (NDS) 4 2 1 1 5 +0.606 6 साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स (SDS) 5 1 3 1 3 -0.651 7 न्यू दिल्ली टाइगर्स (NDT) 5 1 4 0 2 -0.085 8 ईस्ट दिल्ली राइडर्स (EDR) 5 0 4 1 1 -2.100

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