वेंकट कृष्णा बी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का नाम सुनते ही दिमाग में करोड़ों रुपये की बोली, ग्लैमर और रातों-रात मिलने वाले स्टारडम की तस्वीर उभरती है। क्रिकेट की दुनिया में कहा जाता है कि शोहरत को संभालना सबसे मुश्किल काम है, खासकर तब जब कोई रातों-रात सुर्खियों में आ जाएं। हालांकि, इस चकाचौंध से कोसों दूर, एक ऐसा युवा सितारा है जिसकी सफलता की पटकथा भोपाल की धूल भरी पिचों पर लिखी गई। नाम है प्रियांश आर्या।

मैदान पर 37 गेंद में नौ छक्के की मदद से 93 रन कूटने वाला यह युवा बल्लेबाज ऑफ-सीजन में कैंप में एक साधु जैसी एकाग्रता के साथ जीवन जीता है। कैंप में न हाथ में स्मार्टफोन होता है, न ही कोई वीआईपी ट्रीटमेंट। होती है तो बस सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का अनवरत अभ्यास और गायत्री मंत्र से मिलने वाली आध्यात्मिक शांति। 70 अन्य लड़कों की भीड़ में खुद को एक साधारण प्रशिक्षु मानकर पसीना बहाने वाले इस बल्लेबाज ने साबित कर दिया कि मैदान पर जो छक्कों का तूफान दिखता है, उसके पीछे कितनी गहरी और खामोश साधना छिपी है।

संजय भारद्वाज ने जान-बूझकर इस कैंप को इसी तरह बनाया है। सेशन बारह घंटे चलता है। सुबह छह बजे से रात छह बजे तक, बीच में एक घंटे का ब्रेक। फिटनेस, स्किल, दोहराव। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले, प्रियांश आर्या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। फिर भ्रामरी प्राणायाम। प्रियांश आर्या जब नौ साल के थे तब से संजय भारद्वाज उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं।

संजय भारद्वाज कहते हैं, ‘‘जब आप IPL में खेलते हैं, तो स्टारडम जल्दी मिल जाता है और युवाओं के लिए इसे संभालना आसान नहीं होता। आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे होते हैं और एक स्टेटस का दबाव होता है। आप वह बनने की कोशिश करते हैं जो आप असल में नहीं हैं। कैंप में, जहां लगभग 70 दूसरे लड़के थे, वह उनमें से बस एक था। उसमें IPL खिलाड़ी होने का कोई घमंड नहीं था। वह बिल्कुल वैसा ही नौ साल का बच्चा था जैसा मैंने उसे पहले देखा था।’’

संजय भारद्वाज ने बताया, ‘‘इन सबके पीछे की वजह खास है। पिछले सीजन की शानदार सफलता के बाद, हमने सोचा कि सब कुछ भगवान पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा रहेगा। हमने इसका पूरा श्रेय ऊपर वाले को दे दिया। चूंकि उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी और जब उम्मीदें होती हैं, तो अतिरिक्त दबाव भी होता है। वैसे भी आईपीएल में दबाव पहले से ही बहुत ज्यादा होता है तो फिर और ज्यादा बोझ क्यों डाला जाए? अगर उसने ऐसा किया, तो लगातार अच्छा प्रदर्शन करना मुमकिन नहीं होगा। आप टीम को आगे नहीं रखेंगे, बल्कि अपने खेल को आगे रखने की कोशिश करेंगे। पावरप्ले टीम के लिए है। इसके बाद आप जो करते हैं, वह आपके लिए है।’’