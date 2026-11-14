संजू सैमसन की कप्तानी में केरल को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट 2026-27 के पहले ही लीग मैच में मध्य प्रदेश के हाथों 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा तो वहीं दिल्ली की टीम ने मयंक यादव के 5 विकेट साथ ही प्रियांश आर्या और हिम्मत सिंह की अर्धशतकीय पारी के दम पर अपने पहले ही लीग मैच में जम्मू-कश्मीर को 103 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। मयंक यादव को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

संजू की कप्तानी में केरल को मिली हार

केरल और मध्य प्रदेश के बीच हुए मैच में केरल ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए सलमान नजीर की 69 रन की पारी के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 138 रन बनाए। संजू सैमसन नहीं चले और वो 4 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं मध्य प्रदेश की टीम ने 18.4 ओवर में 5 विकेट पर 142 रन बनाकर मैच जीत लिया। मध्य प्रदेश के लिए कप्तान रजत पाटीदार ने 29 गेंदों पर नाबाद 36 रन जबकि अक्षत रघुवंशी ने 28 गेंदों पर 45 रन बनाए। मध्य प्रदेश के लिए त्रिपुरेश सिंह ने 3 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच बने।

दिल्ली को मिली जीत, मयंक यादव ने झटके 5 विकेट

दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच हुए मैच में दिल्ली ने पहली पारी में बैटिंग की और प्रियांश आर्या के 29 गेंदों पर 58 रन साथ ही हिम्मत सिंह के 26 गेंदों पर नाबाद 63 रन की पारी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट पर 243 रन बनाए। सार्थक रंजन ने 5 रन जबकि यश ढुल ने 21 रन की पारी खेली तो वहीं कप्तान आयुष बदोनी ने 27 गेंदों पर 37 रन बनाए जबकि तेजस्वी दाहिया ने 24 गेंदों पर 46 रन बनाए। इसके जवाब में जम्मू-कश्मीर की टीम 19.2 ओवर में 140 रन पर आउट हो गई।

जम्मू-कश्मीर के लिए इस मैच में यावर हसन ने 61 गेंदों पर 3 छक्के और 9 चौकों की मदद से 70 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। इस टीम के 9 बल्लेबाज को दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। मयंक यादव की घातक गेंदबाजी के सामने जम्मू-कश्मीर की टीम पूरी तरह से धराशाई हो गई। मयंक यादव ने 3 ओवर में 14 रन देकर 5 विकेट लिए तो वहीं सुयश शर्मा को 2 सफलता मिली। हर्षित राणा और प्रियांश आर्या को एक-एक विकेट मिले।

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