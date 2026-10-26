रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले चरण में दिल्ली की टीम का प्रदर्शन अब तक खास नहीं रहा है लेकिन कप्तान आयुष बडोनी का बल्ला लगातार आग उगल रहा है। उन्होंने तीसरे मैच में झारखंड के खिलाफ पहले दिन ही बेहतरीन शतकीय पारी खेली। उन्होंने फिर से टीम को संभाला और पहले दिन दिल्ली ने 5 विकेट खोकर 309 रन बनाए। प्रियांश आर्या ने भी टीम को अच्छी शुरुआत दी।

गुजरात के खिलाफ पिछले मुकाबले में 199 रन बनाने वाले प्रियांश बड़ी पारी नहीं खेल पाए लेकिन 53 गेंद पर 39 रन बनाते हुए उन्होंने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। पंजाब किंग्स के खिलाड़ी ने अपनी पारी में 3 चौके और एक छक्का जड़ा। फिर दूसरे ओपनर सनत सांगवान ने भी 37 रन का योगदान दिया। यश ढुल 29, आयुष दोसेजा 21 और अनुज रावत 18 रन भी बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे।

इन छोटे-छोटे योगदान के बाद दिल्ली ने 181 रन पर आधी टीम के विकेट गंवा दिए थे। फिर कप्तान आयुष बडोनी ने पिछले मैच में 217 रन की पारी वाला फॉर्म जारी रखा और बेहतरीन शतक जड़ा। दिन का खेल खत्म होने तक बडोनी 122 गेंद पर 106 रन बनाकर नाबाद थे। उन्होंने अब तक अपनी पारी में 11 चौके और दो छक्के लगाए हैं। उनके साथ सुमित माथुर भी 50 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं।

आयुष और सुमित के बीच छठे विकेट के लिए 128 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। झारखंड के लिए पहले दिन का खेल खत्म होने तक मोहम्मद कोनैन कुरैशी और उत्कर्ष सिंह ने 2-2 विकेट झटके थे। वहीं अनुकूल रॉय को भी एक सफलता मिली थी।

दिल्ली की टीम अंकतालिका में छठे पर

एलीट ग्रुप सी में दिल्ली की टीम अपना तीसरा मुकाबला खेल रही है। पहले दो मैचों में से बंगाल के खिलाफ उसे हार मिली थी और गुजरात के खिलाफ पिछला मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। इन दोनों मैचों के बाद दिल्ली के सिर्फ तीन अंक हैं और आठ टीमों वाले एलीट ग्रुप सी में टीम छठे स्थान पर है। इस ग्रुप में बंगाल 12 अंकों के साथ टॉप पर है। बंगाल ने अपने पहले दोनों मैच जीते हैं।

इस ग्रुप के अन्य मुकाबले में बंगाल ने अपने तीसरे मैच में केरल के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत नहीं की। खबर लिखे जाने तक अभिमन्यू ईश्वरन की कप्तानी वाली बंगाल की टीम ने 6 विकेट पर 171 रन बनाए थे। इस मैच के लिए बंगाल की टीम में दिग्गज भारतीय पेसर मोहम्मद शमी की वापसी हुई है।

Ranji Trophy: मुशीर खान-अंगकृष रघुवंशी के शतक, हरियाणा के खिलाफ विशाल स्कोर की ओर मुंबई

रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले चरण के तीसरे मैच में भी मुंबई ने बेहतरीन शुरुआत की और फिर से विशाल स्कोर की ओर कदम बनाए। अंगकृष रघुवंशी और मुशीर खान ने शतकीय पारियां खेलीं। पिछले दोनों मैच मुंबई ने पारी से जीते थे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





