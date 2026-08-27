दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में बुधवार (26 अगस्त) को प्लेऑफ का आगाज हुआ। क्वालिफायर 1 मुकाबले में लगातार टॉप पर काबिज रही सेंट्रल दिल्ली को हराते हुए साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने फाइनल में जगह बना ली है। वहीं एलिमिनेटर मुकाबले में पुरानी दिल्ली 6 ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स को हराकर बाहर किया और क्वालिफायर 2 में एंट्री कर ली। एलिमिनेटर मुकाबले में आउट दिल्ली के प्रियांश आर्या की अर्धशतकीय पारी बेकार साबित हुई।

इस मुकाबले में पहले खेलते हुए 19.4 ओवर में आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने सभी 10 विकेट खोकर 179 रन बनाए। प्रियांश आर्या ने 32 गेंद पर 57 रन बनाते हुए टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और तीन छक्के जड़े। उनके अलावा अक्षय सैनी ने 26 गेंद पर 42 रन की पारी खेली।

180 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पुरानी दिल्ली ने समर्थ सेठ का विकेट जल्दी गंवाया लेकिन आर्यन गौड़ ने 23 गेंद पर 36 रन की पारी खेली। देव लाकरा ने 32 गेंद पर 82 रन की तूफानी पारी खेली और इस पारी में उन्होंने 6 चौके व 8 छक्के लगाए। कप्तान अनुज रावत ने 25 गेंद पर नाबाद 52 रन की पारी खेली। इस तरह पुरानी दिल्ली ने 14.5 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 183 रन बनाए और 7 विकेट से मैच जीता।

क्वालिफायर 2 में पुरानी दिल्ली 6 बनाम सेंट्रल दिल्ली किंग्स

सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम ने 10 में से 9 मैच लीग स्टेज में जीते थे और लगातार टॉप पर बनी थी। क्वालिफायर 1 में साउथ दिल्ली से हारकर टीम क्वालिफायर 2 में गई और उसके पास एक और मौका है। वहीं पुरानी दिल्ली जो एलिमिनेटर मुकाबला जीतकर आई है, उसे फाइनल में पहुंचने के लिए सेंट्रल दिल्ली का सामना करना होगा। यह मुकाबला 28 अगस्त को खेला जाएगा। विजेता टीम 30 अगस्त को फाइनल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स से भिड़ेगी।

DPL 2026 के टॉप 5 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसतस्ट्राइक रेटचौकेछक्के
सार्थक रंजन9949354.78167.694433
यश ढुल9941051.25214.663532
आर्यन गौड़9938047.50168.144018
यजस शर्मा101036540.56202.783724
यश भाटिया9935759.50158.672424

DPL 2026 के टॉप 5 गेंदबाज

खिलाड़ीमैचओवरगेंदेंविकेटऔसतरन4 विकेट5 विकेट
अंशुमन हुड्डा931.01862014.8529721
गवनिश खुराना1037.02221818.1732700
हर्ष त्यागी1032.51971616.0025600
मोनी ग्रेवाल1141.02461625.2540400
आशीष मीणा825.01501413.9319500

UP T20 League: रिंकू की टीम नंबर 1, भुवी की लखनऊ टॉप 2 से बाहर; 22वें मैच के बाद अंकतालिका

यूपी टी20 लीग 2026 के 22 लीग मैच हो चुके हैं। अब तक रिंकू सिंह की टीम अजेय रहते हुए अंकतालिका में टॉप पर बरकरार है। वहीं भुवनेश्वर कुमार की लखनऊ फाल्कन्स टॉप 2 से बाहर हो गई है। नोएडा किंग्स ने फिर से छलांग लगाई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर