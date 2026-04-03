पंजाब किंग्स के युवा तूफानी बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने टीम को चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने 11 गेंद पर 39 रन ठोके। उनकी पारी बहुत लंबी नहीं थी लेकिन 11 गेंद की पारी में उन्होंने टीम को ऐसी शुरुआत दी जिसके बाद टीम को आगे स्कोरकार्ड बढ़ाने में दिक्कत नहीं हुई। इसी के साथ पंजाब किंग्स ने एक खास रिकॉर्ड बनाते हुए आरसीबी की बराबरी भी कर ली। टीम ने 3.2 ओवर में ही 50 रन पूरे कर लिए थे।

आईपीएल में सीएसके के खिलाफ यह किसी भी टीम का सबसे तेज पचासा है। वहीं ओवरऑल चेपक के मैदान की बात करें तो पंजाब किंग्स ने आरसीबी की बराबरी कर ली है। इससे पहले 2011 में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर में 3.2 ओवर में 50 रन बनाए थे। यानी इस मामले में पंजाब ने अब आरसीबी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

प्रियांश आर्या ने 350 प्लस के स्ट्राइक रेट से ठोके रन

पंजाब किंग्स के आतिशी ओपनर प्रियांश आर्या ने तूफानी शुरुआत टीम को दिलाई। उन्होंने 11 गेंद पर 39 रन ठोक दिए। उनकी इस पारी में 3 चौके और चार छक्के शामिल थे। पंजाब के इस धाकड़ ओपनर ने 354.55 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उन्होंने बहुत लंबी पारी नहीं खेली लेकिन फिर भी छाप छोड़ दी। वह पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ 8 गेंद पर सिर्फ 7 रन ही बना पाए थे।

चेन्नई ने दिया पंजाब को 210 का लक्ष्य

इस मैच की बात करें तो पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पहले खेलते हुए चेन्नई ने 5 विकेट पर 209 रन बनाए। इस मैच में भी संजू सैमसन फ्लाप रहे और उनका बल्ला नहीं चला। वह इस बार इस मैदान पर बतौर मेजबान उतरे लेकिन कमाल नहीं कर पाए। चेन्नई के लिए आयुष म्हात्रे ने 43 गेंद पर 73 रन और शिवम दुबे ने 28 गेंद पर नाबाद 45 रन की बेहतरीन पारी खेली। पंजाब किंग्स के लिए विजयकुमार वैशाक ने 2 विकेट लिए। चहल, बार्टलेट और यानसेन को 1-1 विकेट मिला।

वैभव सूर्यवंशी-रोहित शर्मा ओपनर, इशान नंबर 3; दिग्गज कमेंटेटर ने चुनी IPL 2026 के पहले हफ्ते की टीम ऑफ द वीक

आईपीएल 2026 में सभी टीमें अब अपना अभियान शुरू कर चुकी हैं। पहले 6 मैचों के बाद दिग्गज ने टीम ऑफ द वीक चुनी है। इस टीम के प्लेइंग 12 में 9 भारतीय खिलाड़ी हैं। वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा को ओपनिंग के लिए दिग्गज ने चुना है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर