भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज में बाहर को एक करारा झटका लगा है। अभ्यास मैच के दौरान चोटिल हुए पृथ्वी शॉ के बारे में अटकलें लगाई जा रही थी कि वो तीसरे टेस्ट से टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे लेकिन वो अब पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह टीम में अब मयंक अग्रवाल को मौका दिया जा रहा है।

Prithvi Shaw has been ruled out of the remainder of the #AUSvsIND Test series. Mayank Agarwal has been called up as his replacement. pic.twitter.com/4qD4hGSm51

