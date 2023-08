पृथ्वी शॉ का काउंटी में 4 मैच बाद ही सफर समाप्त, घुटने की चोट गंभीर

पृथ्वी शॉ ने काउंटी में नॉर्थम्पटनशायर के लिए सिर्फ 4 मैच खेले और दो शतक जड़े, जिसमें समरसेट के खिला 244 रन की पारी शामिल है।

पृथ्वी शॉ ने इंग्लैंड में चल रहे घरेलू वनडे कप में दोहरे शतक के बाद एक और शतक जड़ दिया है। फोटो सोर्स- Northamptonshire Twitter

