ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में बल्लेबाजी में फ्लॉप होने के बाद पृथ्वी शॉ फील्डिंग में भी फिसड्डी साबित हुए। 18 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान उनसे एक आसान सा कैच छूट गया। वह भी किसी साधारण बल्लेबाज का नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बैट्समैन मार्नस लाबुशने। पृथ्वी शॉ का कैच टपकाना था कि सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे।

ईएसपीएनक्रिकइंफो ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पृथ्वी शॉ की कैच टपकाने वाली तस्वीर शेयर की है। उसने लिखा है। इस क्षेत्र (फील्डिंग) में अब तक भारत का दिन नहीं रहा है। @mazemaze02 ने ईएसपीएनक्रिकइंफो के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखा, पहले मैच में भारतीय फील्डर्स ने कैच टपकाए। साहा x1 (डाइव लगाते हुए कैच छोड़ा), पृथ्वी शॉ x1 (अपनी जगह खड़े-खड़े कैच छोड़ा), बुमराह x1 (अपनी जगह खड़े-खड़े कैच छोड़ा), कोहली x1 (बहुत ही मुश्किल कैच छोड़ा)।

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्नस लाबुशने और कैमरन ग्रीन को छोड़कर कोई भी कंगारू बल्लेबाज अब तक दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया है। बता दें कि पृथ्वी शॉ पहली पारी में शून्य पर पवेलियन लौट गए थे। पृथ्वी शॉ ने ऑस्ट्रेलियाई पारी के 23वें ओवर में लाबुशने का कैच छोड़ा। भारत के लिए यह ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए थे। बुमराह ने ओवर की चौथी गेंद मार्नस लाबुशने को फेंकी। यह गेंद शॉर्ट थी। इस पर लाबुशने ने शॉट लगाया, गेंद सीधा पृथ्वी शॉ के पास गई, लेकिन उन्होंने आसान सा कैच टपका दिया।

Hasn’t been India’s day in the field so far#AUSvIND pic.twitter.com/RBpP2GbK6H — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 18, 2020

Start by taking a new year resolution guys, one step at a time learn how to catch a football.

Dropping catches in Australia

Bumrah Shaw drop catches#INDvAUS pic.twitter.com/NiADcGbemb — Tarun Kumar (@tarunk2184) December 18, 2020

Things were so good for Bumrah until this moment! He was in two minds whether to catch it or to throw it inside boundary! #AUSvIND pic.twitter.com/Teaq7zhSDX — Cric Trend (@crictrend_) December 18, 2020

मार्नस लाबुशने उस समय 21 रन पर खेल रहे थे। मार्नस लाबुशने का कैच छोड़ना भारत को कितना महंगा पड़ सकता है, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पृथ्वी शॉ के इतना आसान सा कैच टपकाने से कप्तान विराट कोहली बहुत नाराज हुए। वह पृथ्वी शॉ से कुछ कहते हुए भी नजर आए। हालांकि, मैदान में होने के कारण उन्होंने पृथ्वी को क्या कहा, यह पता नहीं चल पाया। इससे पहले मोहम्मद शमी की गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मार्नस लाबुशने का कैच छोड़ा था। लाबुशने उस समय 12 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे।

