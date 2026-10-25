भारतीय महिला क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भारत को 121 रन से जीत मिली। इस मैच में भारत के लिए प्रतिका रावल ने 61 रन जबकि हरमनप्रीत कौर ने 126 रन की पारी खेली। दीप्ति शर्मा ने भी नाबाद 106 रन बनाए। प्रतिका रावल अपनी इस अर्शतकीय पारी के दम पर इस वनडे सीरीज में खेले गए दो मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों में टॉप पर बनी हुई हैं।

दो वनडे मैचों के बाद अब हरमनप्रीत कौर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गईं जबकि दीप्ति शर्मा अपनी नाबाद शतकीय पारी के बाद तीसरे स्थान पर आ गईं। टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में स्मृति मंधाना नहीं हैं और फिलहाल 2 मैचों में 72 रन के साथ छठे स्थान पर हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अब श्री चरणी और दीप्ति शर्मा एक साथ पहले नंबर पर 5-5 विकेट लेकर मौजूद हैं। हालांकि श्री चरणी इकॉनामी के मामले में दीप्ति शर्मा से आगे हैं।

भारत-जिम्बाब्वे दूसरे वनडे के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

बल्लेबाज साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 प्रतिका रावल 2026-2026 2 2 1 161 100* 161 163 98.77 1 1 0 19 2 हरमनप्रीत कौर 2026-2026 2 1 0 126 126 126 121 104.13 1 0 0 15 0 दीप्ति शर्मा 2026-2026 2 1 1 106 106* – 86 123.25 1 0 0 15 0 बीलब्ड बीजा 2026-2026 2 2 0 96 62 48 141 68.08 0 1 0 9 0 मोडेस्टर मुपाचिकवा 2026-2026 2 2 0 74 49 37 114 64.91 0 0 0 13 0

गेंदबाज साल मैच पारी गेंद ओवर्स मेडन रन विकेट बेस्ट बॉलिंग औसत इकॉनामी स्ट्राइक रेट 4 5 श्री चरणी 2026-2026 2 2 108 18 3 60 5 4/23 12 3.33 21.6 1 0 दीप्ति शर्मा 2026-2026 2 2 113 18.5 1 76 5 3/32 15.2 4.03 22.6 0 0 वैष्णवी शर्मा 2026-2026 1 1 60 10 1 39 4 4/39 9.75 3.9 15 1 0 क्रांति गौड़ 2026-2026 1 1 60 10 1 42 3 3/42 14 4.2 20 0 0 एन सिबांडा 2026-2026 2 2 36 6 0 58 2 2/38 29 9.66 18 0 0 ओ चारे 2026-2026 2 2 96 16 0 119 2 1/58 59.5 7.43 48 0 0 शैफाली वर्मा 2026-2026 2 2 78 13 0 56 1 1/28 56 4.3 78 0 0

तिलक वर्मा ने अभिषेक को पीछे छोड़ा, ग्लेन फिलिप्स नंबर 1; भारत-न्यूजीलैंड दूसरे T20 के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच के बाद ग्लेन फिलिप्स सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर आ गए जबकि संजू सैमसन तीसरे नंबर पर हैं। तिलक वर्मा ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)