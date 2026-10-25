भारतीय महिला क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भारत को 121 रन से जीत मिली। इस मैच में भारत के लिए प्रतिका रावल ने 61 रन जबकि हरमनप्रीत कौर ने 126 रन की पारी खेली। दीप्ति शर्मा ने भी नाबाद 106 रन बनाए। प्रतिका रावल अपनी इस अर्शतकीय पारी के दम पर इस वनडे सीरीज में खेले गए दो मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों में टॉप पर बनी हुई हैं।

दो वनडे मैचों के बाद अब हरमनप्रीत कौर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गईं जबकि दीप्ति शर्मा अपनी नाबाद शतकीय पारी के बाद तीसरे स्थान पर आ गईं। टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में स्मृति मंधाना नहीं हैं और फिलहाल 2 मैचों में 72 रन के साथ छठे स्थान पर हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अब श्री चरणी और दीप्ति शर्मा एक साथ पहले नंबर पर 5-5 विकेट लेकर मौजूद हैं। हालांकि श्री चरणी इकॉनामी के मामले में दीप्ति शर्मा से आगे हैं।

भारत-जिम्बाब्वे दूसरे वनडे के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

बल्लेबाजसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050046
प्रतिका रावल2026-2026221161100*16116398.77110192
हरमनप्रीत कौर2026-2026210126126126121104.13100150
दीप्ति शर्मा2026-2026211106106*86123.25100150
बीलब्ड बीजा2026-202622096624814168.0801090
मोडेस्टर मुपाचिकवा2026-202622074493711464.91000130
गेंदबाजसालमैचपारीगेंदओवर्समेडनरनविकेटबेस्ट बॉलिंगऔसतइकॉनामीस्ट्राइक रेट45
श्री चरणी2026-2026221081836054/23123.3321.610
दीप्ति शर्मा2026-20262211318.517653/3215.24.0322.600
वैष्णवी शर्मा2026-202611601013944/399.753.91510
क्रांति गौड़2026-202611601014233/42144.22000
एन सिबांडा2026-20262236605822/38299.661800
ओ चारे2026-2026229616011921/5859.57.434800
शैफाली वर्मा2026-202622781305611/28564.37800

तिलक वर्मा ने अभिषेक को पीछे छोड़ा, ग्लेन फिलिप्स नंबर 1; भारत-न्यूजीलैंड दूसरे T20 के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच के बाद ग्लेन फिलिप्स सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर आ गए जबकि संजू सैमसन तीसरे नंबर पर हैं। तिलक वर्मा ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)