भारतीय महिला टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 9 विकेट से जीत लिया है। इस मुकाबले में प्रतिका रावल ने नाबाद 100 रन की पारी खेली। वह पहले वनडे मुकाबले के बाद बैटर्स की लिस्ट में नंबर 1 खिलाड़ी बनीं। वहीं शैफाली वर्मा 33 गेंद पर नाबाद 64 रन बनाकर दूसरे नंबर पर रहीं। स्मृति मंधाना लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।

पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे की टीम 49.5 ओवर में 197 रन पर ढेर हो गई थी। जवाब में भारतीय टीम ने 27.1 ओवर में महज 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने भी 32 रनों की पारी खेली। गेंदबाजी में इस मुकाबले में श्री चरणी ने 4 विकेट झटके थे। वह टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हो गईं।

क्रांति गौड़ ने 3 विकेट लिए और वह इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गईं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर 2 विकेट के साथ दीप्ति शर्मा हैं। वहीं शैफाली वर्मा गेंदबाजों की लिस्ट में भी चौथे स्थान पर हैं। पांचवें नंबर पर जिम्बाब्वे की गेंदबाज ओलिंडर मौजूद हैं।

भारत-जिम्बाब्वे पहले वनडे मैच के बाद टॉप 5 बैटर्स

खिलाड़ी मैच पारियां नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदें स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक शून्य चौके छक्के प्रतिका रावल 1 1 1 100 100* – 96 104.16 1 0 0 15 0 शैफाली वर्मा 1 1 1 64 64* – 33 193.93 0 1 0 5 4 बिलव्ड बीजा 1 1 0 62 62 62.00 92 67.39 0 1 0 5 0 स्मृति मंधाना 1 1 0 32 32 32.00 34 94.11 0 0 0 4 0 मिशेल मावुंगा 1 1 0 29 29 29.00 23 126.08 0 0 0 3 1

भारत-जिम्बाब्वे पहले वनडे मैच के बाद टॉप 5 बॉलर्स

खिलाड़ी मैच पारियां गेंदें ओवर मेडन ओवर दिए गए रन विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी गेंदबाजी औसत इकॉनमी रेट स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट श्री चरणी 1 1 60 10.0 3 23 4 4/23 5.75 2.30 15.00 1 0 क्रांति गौड़ 1 1 60 10.0 1 42 3 3/42 14.00 4.20 20.00 0 0 दीप्ति शर्मा 1 1 59 9.5 1 44 2 2/44 22.00 4.47 29.50 0 0 शैफाली वर्मा 1 1 48 8.0 0 28 1 1/28 28.00 3.50 48.00 0 0 ओलिंडर शेयर 1 1 42 7.0 0 58 1 1/58 58.00 8.28 42.00 0 0

प्रतिका रावल का नाबाद शतक, शैफाली वर्मा ने जड़ा तूफानी पचासा; भारत ने पहले वनडे में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराया

भारतीय महिला टीम ने जिम्बाब्वे को पहले वनडे में 9 विकेट से मात दी। इस मुकाबले में श्री चरणी के चार विकेटों के बाद प्रतिका रावल ने नाबाद 100 और शैफाली वर्मा ने नाबाद 64 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया सीरीज में अब 1-0 से आगे है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





