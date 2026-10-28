भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्मृति मंधाना की कप्तानी में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। तीसरे मुकाबले में 8 विकेट से जीत के बाद भारत ने मेहमान जिम्बाब्वे की टीम का सूपड़ा साफ कर दिया। इससे पहले टी20 सीरीज भी टीम इंडिया ने 3-0 से जीती थी। एक बार फिर से भारत के लिए प्रतिका रावल ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली।

प्रतिका रावल ने पहले वनडे में 100 नाबाद और दूसरे वनडे में 61 रन बनाए थे। अब तीसरे मुकाबले में लगातार तीसरे फिफ्टी प्लस स्कोर के बाद प्रतिका ने नाबाद 59 रन की पारी खेली। वहीं भारत की धाकड़ बैटर शैफाली वर्मा ने भी इस सीरीज में अपना दूसरा पचासा जड़ा और नाबाद 51 रन सिर्फ 26 गेंद पर बनाए। भारत ने 132 रन का लक्ष्य मात्र 17 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

तीसरे एकदिवसीय मुकाबले में भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना ओपनिंग करने नहीं उतरीं। उनकी जगह यास्तिका भाटिया ने पारी की शुरुआत की और वह पहली गेंद पर ही बिना खाता खोले आउट हो गईं। फिर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरीं हरलीन देओल भी 19 रन का ही योगदान दे पाईं। प्रतिका और शैफाली ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलते हुए भारत को आसान जीत तक पहुंचाया।

प्रतिका रावल और वैष्णवी शर्मा ने किया कमाल

भारत ने इस सीरीज का पहला वनडे मैच 9 विकेट और दूसरा मैच 121 रन से जीतते हुए सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई थी। अब टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली है। प्रतिका रावल इस सीरीज की टॉप स्कोरर रहीं और उन्होंने 220 रन तीन पारियों में बनाए।

हरमनप्रीत कौर ने 2 पारियों में 126 रन और शैफाली वर्मा ने तीन पारियों में 123 रन बनाए। वहीं इस मुकाबले में पांच विकेट लेने वाले वैष्णवी शर्मा 9 विकेट लेकर नंबर 1 बॉलर रहीं। श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने इस सीरीज में 5-5 विकेट झटके।

IND W vs ZIM W: वैष्णवी शर्मा के ‘पंजे’ में फंसी जिम्बाब्वे 131 पर ढेर, तीसरे वनडे में 7 बैटर नहीं छू पाईं दहाई का आंकड़ा

भारतीय महिला टीम के सामने जिम्बाब्वे ने तीसरे वनडे में सिर्फ 131 रन बनाए और अपने सभी 10 विकेट गंवा दिए। बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने पहली बार वनडे इंटरनेशनल में पांच विकेट झटके। अब सीरीज में क्लीन स्वीप के लिए भारत को 132 रन की जरूरत है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



