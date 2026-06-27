IND vs IRE: भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल जीतने के बाद अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच आयरलैंड के खिलाफ खेला और भारत को इस मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार को पचा पाना शायद ही आसान है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन टीम का इस तरह से हारना अपने आप में शर्मनाक है वो भी तब जब आयरलैंड के कई मुख्य खिलाड़ी इंजरी की वजह से इस मैच में नहीं खेले थे।

पहले मैच में मिली हार के बाद अब भारतीय टीम दूसरे मैच में वापसी करना चाहेगी और इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को कम से कम बराबर करना चाहेगी। हालांकि पहले मैच में भारत जिस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर उतरी थी वो एक शानदार टीम थी, लेकिन इसमें अगर कुछ बदलाव दूसरे मैच के लिए किया जाए तो बुरा कतई नहीं होगा। हालांकि दूसरे मैच में भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा जिम्मेदारी से खेलना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि वो टीम के लिए रन बनाएं।

भारतीय टीम में दो बदलाव की संभावना

आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (4 ओवर में 57 रन) की जमकर कुटाई हुई और लंबे समय के बाद टी20 प्रारूप में उनकी वापसी निराश करने वाली रही। भारत के पास प्रिंस यादव के रूप में एक बेहतरीन गेंदबाज है जिन्होंने आईपीएल में और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था। दूसरे मैच में उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आजमाना बुरा विकल्प नहीं होगा। वो अर्शदीप और हर्षित के साथ मिलकर कहर बरपा सकते हैं।

भारतीय टीम के स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को ऐसा लगता है जैसे टीम ढो रही है। सुंदर टीम के लिए ज्यादा बॉलिंग करते नहीं हैं और बैटिंग में वो कभी कभार ही चलते हैं। ऐसे में अगर उन्हें सिर्फ एक या दो ओवर फेंकने के लिए टीम में रखा जाता है तो ये कहीं से भी सही नहीं है। अब दूसरे मैच में सुंदर को बाहर किया जा सकता है और उनकी जगह वैभव को मौका देना सही फैसला होगा। वैभव अगर आते हैं तो वो अभिषेक के साथ ओपन कर सकते हैं। वैभव बतौर बैटर सुंदर से ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं।

वैभव-अभिषेक के ओपन करने की स्थिति में आप इशान या फिर संजू में से किसी एक को तीसरे नंबर पर भेज सकते हैं। अगर इशान तीसरे नंबर पर खेलते हैं तो फिर संजू 5वें नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं। संजू ने पहले मैच में अच्छा नहीं खेला, लेकिन उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिस तरह की बैटिंग की थी उसके बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन में बने रहने का हक है। इन दो बदलाव के अलावा टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में किसी भी तरह की कोई बदलाव की संभावना नहीं दिखती है। हालांकि ये टीम मैनेजमेंट पर निर्भर करता है कि वो दूसरे मैच के लिए किस तरह का बदलाव करते हैं।

आयरलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

वैभव को प्लेइंग 11 में नहीं दूंगा जगह, संजू के खराब प्रदर्शन के बाद भी पूर्व भारतीय खिलाडी ने उन्हें किया सपोर्ट

संजू सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में निराश किया, लेकिन इसके बावजूद पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने उनका समर्थन किया और कहा कि मैं संजू और इशान को प्लेइंग 11 से बाहर नहीं करूंगा और वैभव को फिलहाल अंतिम ग्यारह में जगह नहीं दूंगा। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)