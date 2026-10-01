भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही और इस सीरीज के पहले दो मैच खेले जा चुके हैं। अब दोनों देशों के बीच इस वनडे सीरीज का आखिरी और तीसरा वनडे मैच शनिवार को मुल्लांपुर में खेला जाएगा, लेकिन इससे पहले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा टीम से बाहर हो गए हैं। वो अब वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा वनडे मैच नहीं खेल पाएंगे।

प्रसिद्ध कृष्णा को गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान चोट लगी थी और वो 5 ओवर ही गेंदबाजी कर पाए थे। उनकी चोट गंभीर थी और इसकी वजह से अब वो तीसरे मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं। आपके बता दें कि दूसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में सात विकेट पर 405 रन बनाये लेकिन भारत ने 43.3 ओवर में आठ विकेट बाकी रहते जीत दर्ज करके श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली थी।

प्रसिद्ध कृष्णा की जगह सिराज को मिल सकता है मौका

प्रसिद्ध कृष्णा को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दोनों मैचों में खेलने का मौका मिला था, लेकिन जब तीसरे मैच में वो नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह भारत की प्लेइंग इलेवन में मोहम्मद सिराज को मौका दिया जा सकता है जो पिछले दो मैचों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सिराज को अगर मौका मिलता है तो वो तीसरे मैच में तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करते हुए नजर आएंगे।

आपको बता दें कि सिराज ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच 18 जनवरी 2026 को इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। इसके बाद से उन्होंने भारत के लिए अब तक कोई वनडे मैच नहीं खेला है और मौका मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सिराज ने अब तक कुल 50 वनडे मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 76 विकेट हासिल किए हैं। सिराज का वनडे में बेस्ट प्रदर्शन 21 रन देकर 6 विकेट रहा है और उन्होंने एक बार फाइव विकेट हॉल लेने का भी कमाल किया है।

रोहित-गिल बराबरी पर, कोहली नंबर 1; भारत-वेस्टइंडीज दूसरे वनडे के बाद सबसे ज्यादा चौके-छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर

भारत-वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 2 वनडे मुकाबलों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में विराट कोहली पहले नंबर पर हैं जबकि चौके लगाने के मामले में शुभमन गिल शीर्ष पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)