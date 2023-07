प्रसिद्ध कृष्णा की छह महीने बाद मैदान पर दमदार वापसी, पहले ही मैच में झटके 4 विकेट

प्रसिद्ध कृष्णा ने केएससीए टी20 सुपर लीग टूर्नामेंट में माउंट जॉय क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते हुए सर सैयद क्रिकेटर्स के खिलाफ 4 ओवरों में 36 रन देकर 4 विकेट लिए।

प्रसिद्ध कृष्णा (सोर्स- ट्विटर बीसीसीआई)

