भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार 19 अक्टूबर 2026 को भारतीय पुरुष क्रिकेट की नई चयन समिति की घोषणा की है। अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म होने के बाद बीसीसीआई ने चयन समिति के मौजूदा सदस्य प्रज्ञान ओझा को नया चीफ सेलक्टर नियुक्त किया है। वहीं अपने करियर में कुल 626 विकेट लेने वाले रमेश पवार को चयन समिति में बतौर चयनकर्ता जगह मिली है।

बीसीसीआई द्वारा घोषित पुरुष क्रिकेट की नई चयन समिति पर नजर डालें तो प्रज्ञान ओझा अब मुख्य चयनकर्ता (चीफ सेलेक्टर) बन गए हैं। वहीं शिव सुंदर दास, आरपी सिंह, अजय रात्रा और रमेश पवार उनकी अध्यक्षता वाली चयन समिति का हिस्सा हैं। बीसीसीआई अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि ओझा को सीनियर होने के नाते यह जिम्मेदारी मिली है। उनका टेस्ट क्रिकेट का अनुभव सभी से कहीं ज्यादा है।

कैसे हुआ रमेश पवार का चयन?

बीसीसीआई की प्रेस रिलीज में बताया गया कि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी (CAC) के सदस्य अशोक मल्होत्रा और जतिन परान्जपे ने भारतीय पुरुष चयन समिति में सदस्य की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया की अध्यक्षता की। इन दोनों ने आवेदन करने वाले कई लोगों के इंटरव्यू किए और अंत में रमेश पवार की नियुक्ति पर दोनों की सहमति बनी।

पवार ने भारत के लिए दो टेस्ट और 31 वनडे इंटरनेशनल खेले। उनके नाम वनडे इंटरनेशनल में 34 विकेट के साथ एक अर्धशतक भी दर्ज है। उनका सर्वोच्च स्कोर 54 रन था। वहीं 2 टेस्ट मैचों की चार पारियों में उन्होंने 6 विकेट झटके। रमेश पवार के नाम 470 फर्स्ट क्लास, 142 लिस्ट ए और 14 टी20 विकेट समेत कुल 626 विकेट दर्ज हैं।

रमेश पवार का करियर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जरूर लंबा नहीं रहा लेकिन वह लंबे समय से कोचिंग में हाथ आजमा रहे हैं। वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के भी पूर्व कोच रह चुके हैं। इसके अलावा मुंबई, गुजरात के प्रमुख कोच और बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के गेंदबाजी कोच भी रह चुके हैं। भारतीय महिला टीम के साथ उन्होंने बतौर कोच एशिया कप का खिताब और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का सिल्वर मेडल भी जीता था।

बीसीसीआई अपनी विज्ञप्ति में अजीत अगरकर के कार्यकाल को भी याद किया और उनकी प्रशंसा करते हुए आभार भी व्यक्त किया। गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में अगरकर का बतौर चीफ सेलेक्टर कार्यकाल समाप्त हो गया था और इसे बढ़ाया भी नहीं गया था।

🚨 Announcement 🚨



Mr Ramesh Powar @imrameshpowar appointed to Men’s Selection Committee.



Based on seniority (most Tests), Mr Pragyan Ojha @pragyanojha will chair the Committee.



BCCI appreciates Mr Ajit Agarkar @imAagarkar for his commitment, conviction and contribution during… pic.twitter.com/DahXDLxgLi — BCCI (@BCCI) October 19, 2026

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