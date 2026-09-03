शेर ए पंजाब टी20 लीग 2026 के 8वें मैच में जालंधर वॉरियर्स ने भटिंडा रॉयल्स को 3 रन से हराते हुए रोमांचक जीत दर्ज की। इस जीत में हीरो साबित हुए स्टार बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह। उन्होंने लगातार दूसरा शतक ठोका और 3 पारियों में अब तक इस लीग में 311 रन ठोक दिए। जालंधर की इस टूर्नामेंट के तीसरे मैच में यह दूसरी जीत है। इस जीत के बाद जालंधर की टीम अंकतालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई।

इस मुकाबले में पहले खेलते हुए जालंधर वॉरियर्स ने 19.3 ओवर में 205 रन बनाए। प्रभसिमरन सिंह ने 56 गेंद पर 110 रन की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 10 चौके और 7 छक्के लगाए। उनके अलावा ओपनर विश्वनाथ सिंह 21 और आर्यन यादव ने 19 गेंद पर 39 रन बनाए। भटिंडा के लिए अश्वनि कुमार ने 4 ओवर में 35 रन देकर सर्वाधिक चार विकेट झटके।

जवाब में 206 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भटिंडा रॉयल्स की शुरुआत ऋषभ गुप्ता (17) और हरनूर सिंह (44) ने अच्छी की। इसके बाद कप्तान उदय सहारन ने 86 रन की पारी खेली। अंत में शाहबाज सिंह संधू ने 13 गेंद पर 26 रन बनाए लेकिन टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और 3 रन पीछे रह गई। भटिंडा ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 202 रन बनाए।

प्रभसिमरन सिंह ने पार किया 300 रनों का आंकड़ा

प्रभसिमरन सिंह इस टूर्नामेंट के तीन मैचों की 3 पारियों में ही 300 रनों का आंकड़ा पार कर चुके हैं। उन्होंने 76, 125 और 110 रनों की तीन पारियां खेली हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट अब तक 155.50 की औसत और 214.48 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। उनके नाम अब तक 32 चौके और 19 छक्के दर्ज हैं। वह टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में काफी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। दूसरे स्थान पर मौजूद नमन धीर ने 3 पारियों में 252 रन बनाए हैं।

जालंधर-भटिंडा मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच (P) जीत (W) हार (L) NR नेट रन रेट (NRR) अंक लुधियाना लायंस 2 2 0 0 +3.473 4 जालंधर वॉरियर्स 3 2 1 0 +0.150 4 भटिंडा रॉयल्स 3 1 2 0 +0.166 2 फजील्का फाल्कन्स 2 1 1 0 -0.017 2 अमृतसर सूर्माज 3 1 2 0 -0.273 2 मोहाली किंग्स 3 1 2 0 -2.810 2

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