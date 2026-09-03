शेर ए पंजाब टी20 लीग 2026 के 8 मुकाबले हो चुके हैं और 8वें मैच में जालंधर वॉरियर्स ने भटिंडा रॉयल्स को 3 रन से हराया। इस मुकाबले में जालंधर के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने 110 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली। उन्होंने इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरा शतक लगाया और अब तक 3 पारियों में वह 311 रन बना चुके हैं। इसी के साथ वह टूर्नामेंट के टॉप 10 बल्लेबाजों में नंबर 1 पर भी हैं।

वहीं भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में तीसरे पर हैं। अभिषेक ने अब तक इस लीग में 3 मैच खेलते हुए तीन पारियों में 180 रन बनाए हैं। उनसे ऊपर इस लिस्ट में उनके ही टीम के साथी खिलाड़ी नमन धीर मौजूद हैं। नमन के नाम अब तक 3 मुकाबलों में 252 रन दर्ज हो चुके हैं। 7वें मैच के बाद वह नंबर 1 बल्लेबाज थे लेकिन 8वें मुकाबले के बाद प्रभसिमरन ने उन्हें पीछे छोड़ दिया।

भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के स्टार विहान मल्होत्रा भी इस लिस्ट में मौजूद हैं और वह चौथे स्थान पर हैं। पहले मैच में शतक लगाने वाले अनमोलप्रीत सिंह इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। पहले मैच में शतक लगाने के बाद वह अगले दोनों मुकाबलों में फ्लाप साबित हुए। वहीं रमनदीप सिंह इस लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं।

शेर ए पंजाब टी20 लीग 2026 के 8वें मुकाबले के बाद टॉप 10 बल्लेबाज

रैंकखिलाड़ीटीमरनमैचपारीसर्वोच्च स्कोरऔसतस्ट्राइक रेट100504s6s
1प्रभसिमरन सिंहJAL31133125155.50214.48213219
2नमन धीरAMR25233117126200111619
3अभिषेक शर्माAMR180338260253.52021316
4विहान मल्होत्राFAZ16322103163189.5311187
5अनमोलप्रीत सिंहMOH1463313348.67221.21101212
6सनवीर सिंहFAZ1142263114178.1302136
7हरनूर सिंहBAT106334435.33182.7600126
8रमनदीप सिंहMOH93336946.5015001121
9अर्जुन राजपूतLUD88338288166.040184
10रिधम सत्यवानBAT87335143.50127.940155

प्रभसिमरन का लगातार दूसरा शतक, 3 पारियों में ठोके 311 रन; शेर ए पंजाब टी20 लीग के 8वें मैच में जालंधर ने भटिंडा को 3 रन से हराया

शेर ए पंजाब टी20 लीग 2026 के 8वें मुकाबले में जालंधर वॉरियर्स ने भटिंडा रॉयल्स को 3 रन से मात दी। इस मुकाबले में प्रभसिमरन सिंह ने अपना लगातार दूसरा शतक भी ठोका। जालंधर के बल्लेबाज ने अब तक 3 पारियों में 311 रन बनाए हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर