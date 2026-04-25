आईपीएल इतिहास में तीसरी बार यह कारनामा देखने को मिला है कि किसी बल्लेबाज ने ओवर की सभी छह गेंदों पर छह चौके लगाए हैं। पृथ्वी शॉ और अजिंक्य रहाणे के बाद प्रभसिमरन सिंह ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं। आईपीएल 2026 के 35वें मैच में प्रभसिमरन ने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज मुकेश कुमार के ओवर में लगातार छह गेंद पर छह चौके लगा दिए।

प्रभसिमरन सिंह ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 26 गेंद पर 76 रन की बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 9 चौके और पांच छक्के भी लगाए। आईपीएल में पांच साल बाद एक बार फिर से यह कारनामा देखने को मिला है। अजिंक्य रहाणे ने 2012 और पृथ्वी शॉ ने 2021 में यह कमाल किया था।

आईपीएल में एक ओवर की 6 गेंद पर छह चौके लगाने वाले बल्लेबाज

अजिंक्य रहाणे (राजस्थान रॉयल्स): बनाम आरसीबी (2012)

बनाम आरसीबी (2012) पृथ्वी शॉ (दिल्ली कैपिटल्स): बनाम केकेआर (2021)

बनाम केकेआर (2021) प्रभसिमरन सिंह (पंजाब किंग्स): बनाम दिल्ली कैपिटल्स (2026)

This is unreal hitting 😮‍💨



6 balls, 6 boundaries for Prabhsimran Singh, only the 3rd player to do it in #TATAIPL.



Punjab Kings ends the powerplay in a commanding position, Will we witness the highest ever run chase of TATA IPL tonight? pic.twitter.com/z1Tggdi51B — Star Sports (@StarSportsIndia) April 25, 2026

प्रभसिमरन सिंह ने खेली धुंआधार पारी

प्रभसिमरन सिंह ने 26 गेंद पर 76 रन की पारी खेलते हुए दिल्ली के गेंदबाजी क्रम का धागा खोल दिया। उन्होंने इस पारी में पांच गगनचुंबी छक्के लगाए और 18 गेंद पर अपनी फिफ्टी पूरी कर ली थी। उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए दूसरी बार 18 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले उन्होंनै 2024 में यह कमाल किया था। वह संयुक्त रूप से अभी भी पंजाब के लिए चौथी सबसे तेज आईपीएल फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने मौजूदा आईपीएल के 7 मैचों की छह पारियों में 287 रन बनाए हैं।

पंजाब किंग्स के लिए IPL में सबसे तेज अर्धशतक

14 गेंद: केएल राहुल बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 2018

केएल राहुल बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 2018 16 गेंद: प्रियांश आर्या बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, 2026

प्रियांश आर्या बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, 2026 17 गेंद: निकोलस पूरन बनाम सनराइजर्स हैदराबाज, 2020

निकोलस पूरन बनाम सनराइजर्स हैदराबाज, 2020 18 गेंद: प्रभसिमरन सिंह बनाम केकेआर, 2024

प्रभसिमरन सिंह बनाम केकेआर, 2024 18 गेंद: प्रभसिमरन सिंह बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 2026

केएल राहुल और नितीश राणा ने तोड़ा विराट-डिविलियर्स का 11 साल पुराना रिकॉर्ड, ये हैं IPL की 5 सबसे बड़ी पार्टनरशिप

केएल राहुल और नितीश राणा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के 35वें मैच में 220 रन की बेहतरीन साझेदारी की। यह आईपीएल इतिहास की भी दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





