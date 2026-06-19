श्रीलंका में खेले जा रहे वनडे ट्राई नेशन ए सीरीज के आखिरी लीग मुकाबले में श्रीलंका ए का सामना अफगानिस्तान ए के साथ हुआ। इस मैच में श्रीलंका ए टीम को 103 रन से जीत मिली और ये टीम फाइनल में पहुंच गई। वहीं इस हार से बाद अफगानिस्तान की टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। अब इस ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच 21 जून यानी रविवार को खेला जाएगा।

श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच खेले गए मैच में श्रीलंका को जीत मिली और मेजबान टीम ने अपने तीनों लीग मैच जीतकर 6 अंक हासिल किए और अंकतालिका में टॉप पर रही। वहीं इंडिया ए को 3 लीग मैचों में से एक में हार मिली थी और इस टीम के 4 अंक थे और इंडिया अंकतालिका में दूसरे नंबर पर रही जबकि अफगानिस्तान की टीम 2 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। वैसे श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए मैच से पहले इंडिया की टीम अंकतालिका में पहले नंबर पर थी।

ट्राई सीरीज के आखिरी लीग मैच के बाद बात अगर टॉप-5 बैटर्स की करें तो अब ऋतुराज गायकवाड़ पहले से दूसरे नंबर पर आ गए। अफगानिस्तान के खिलाफ 110 रन की पारी खेलने के बाद अब अविष्का फर्नांन्डो पहले नंबर पर आ गए जबकि टॉप-5 बैटर्स में अब तिलक वर्मा चौथे नंबर पर आ गए। टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो फरमानुल्लाह साफी 4 मैचों में 10 विकेट लेकर पहले नंबर पर बने हुए हैं।

श्रीलंका ए-अफगानिस्तान ए मैच के बाद अंकतालिका

टीम मैच जीत हार ड्रॉ अंक नेट रन रेट श्रीलंका ए 4 3 1 0 6 0.913 इंडिया ए 4 2 2 0 4 0.597 अफगानिस्तान ए 4 1 3 0 2 -1.727

श्रीलंका ए-अफगानिस्तान ए मैच के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयर मैच पारी रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के अविष्का फर्नांन्डो 4 4 285 95 114.46 39 4 ऋतुराज गायकवाड़ 4 4 234 58.5 87.64 16 3 सधीरा समाराविक्रमा 4 4 213 71 86.59 18 0 तिलक वर्मा 4 4 208 52 75.09 15 1 निरोशन डिकवेला 4 4 199 49.75 131.79 33 1