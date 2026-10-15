जापान के आइची-नागोया में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2026 में भारत ने कुल 85 पदक जीते। इस प्रतियोगिता में देश के नाम कुल 37 ब्रॉन्ज, 27 सिल्वर और 21 गोल्ड मेडल दर्ज हुए। इसमें भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के साथ भारतीय महिला व पुरुष हॉकी टीमों के गोल्ड मेडल भी शामिल थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (15 अक्टूबर 2026) को सभी पदक विजेताओं से मुलाकात की। इस मौके पर भारत की क्रिकेट और हॉकी टीमों ने पीएम को टीम इंडिया की साइन की हुई जर्सी भी सौंपी।

प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में आइची-नागोया एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करके कहा कि यह सफलता अकेले उनकी नहीं बल्कि करोड़ों देशवासियों की है। इस मौके पर सभी पदक विजेता शामिल थे। इसमें भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर, उपकप्तान तिलक वर्मा समेत सभी खिलाड़ी शामिल थे। वहीं हाल ही में महिला टीम की कप्तानी से मुक्त हुईं हरमनप्रीत कौर और नवनियुक्त कप्तान स्मृति मंधाना भी मौजूद थीं।

क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा, ”इतने सारे पदकवीर से एक साथ मिलना मामूली बात नहीं है। आप सभी युवा एथलीट इस बात का उदाहरण हैं कि जुनून जब जीत में बदलता है तो कैसे पदक के साथ चेहरे की चमक भी लेकर आता है।”

प्रधानमंत्री मोदी ने महिला हॉकी टीम की प्रशंसा करते हुए कहा, ”महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। संकल्प और सपने एक दिन में पूरे नहीं होते बल्कि इसके लिए वर्षों का धैर्य और लगातार परिश्रम अनिवार्य होता है। देश में बदलाव उसी भावना से आया है जिसकी बदौलत आपने सफलता हासिल की है।”

उन्होंने कहा,”बीते दस बारह वर्षों में देश ने लगन और निष्ठा से लगातार प्रयास किए हैं। आज हर खिलाड़ी को यह भरोसा रहता है कि उसके पूरे सफर में देश उसके साथ है और इसकी वजह से वह देश के लिए क्या करके दिखाता है, आप सभी इसके उत्तम उदाहरण हैं।”

Glimpses from a memorable interaction with our champions who made India proud at the Asian Games! pic.twitter.com/YovmboGfBO — Narendra Modi (@narendramodi) October 15, 2026

एशियन गेम्स 2026 के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट

स्वर्ण पदक विजेता

क्रम खिलाड़ी/टीम खेल और स्पर्धा 1 टीम इंडिया क्रिकेट, महिला स्पर्धा 2 टीम इंडिया क्रिकेट, पुरुष स्पर्धा 3 टीम इंडिया हॉकी, पुरुष स्पर्धा 4 टीम इंडिया हॉकी, महिला स्पर्धा 5 टीम इंडिया कबड्डी, महिला स्पर्धा 6 टीम इंडिया कबड्डी, पुरुष स्पर्धा 7 कमलजीत, सुरुचि सिंह शूटिंग, मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल 8 नीरू ढांडा शूटिंग 9 किरण पहल, पूवम्मा एमआर, प्राची चौधरी, विथ्या रामराज एथलेटिक्स, महिला 4×400 मीटर रिले 10 ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप, चिकिथा तनिपर्थी तीरंदाजी, महिला कंपाउंड टीम 11 चिकिथा तनिपर्थी, साहिल जाधव तीरंदाजी, मिश्रित कंपाउंड टीम 12 किनान चेनाई, नीरू ढांडा शूटिंग, मिश्रित ट्रैप 13 साहिल जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु, कुशल दलाल तीरंदाजी, पुरुष कंपाउंड टीम 14 अंकिता भकत, कुमकुम मोहोड, कीर्ति शर्मा तीरंदाजी, महिला रिकर्व टीम 15 लवलीना बोर्गोहेन मुक्केबाजी, महिला 75 किग्रा 16 परवीन हुडा मुक्केबाजी, महिला 65 किग्रा 17 अंकुश पंघाल मुक्केबाजी, पुरुष 80 किग्रा 18 सुजीत कलकल कुश्ती, पुरुष 65 किग्रा 19 अमन सहरावत कुश्ती, पुरुष 57 किग्रा 20 प्रणवी उर्स गोल्फ, महिला व्यक्तिगत 21 कुमकुम मोहोड तीरंदाजी, महिला व्यक्तिगत रिकर्व

रजत पदक विजेता

क्रम खिलाड़ी/टीम खेल और स्पर्धा 1 एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्शा विनोद शूटिंग, महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम 2 एलावेनिल वलारिवन शूटिंग, महिला 10 मीटर एयर राइफल 3 रुद्राक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों शूटिंग, पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम 4 हिमांशु ढिल्लों शूटिंग, पुरुष 10 मीटर एयर राइफल 5 मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग, महिला 49 किग्रा 6 रोशिबिना देवी वुशु, महिला 60 किग्रा सांडा 7 टीम इंडिया एथलेटिक्स, मिश्रित 4×400 मीटर रिले 8 ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार शूटिंग, पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन टीम 9 गुलवीर सिंह एथलेटिक्स, पुरुष 10,000 मीटर दौड़ 10 सावन बेरवाल एथलेटिक्स, पुरुष मैराथन 11 विदर्शा विनोद, आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन शूटिंग, महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन टीम 12 तेजिंदरपाल सिंह तूर एथलेटिक्स, शॉट पुट 13 अभय सिंह स्क्वैश, पुरुष एकल 14 अनाहत सिंह स्क्वैश, महिला एकल 15 एन्सी सोजन एथलेटिक्स, महिला लंबी कूद 16 सर्वेश कुशारे एथलेटिक्स, पुरुष ऊंची कूद 17 ईशा सिंह शूटिंग, महिला 25 मीटर पिस्टल 18 गुलवीर सिंह एथलेटिक्स, पुरुष 1500 मीटर दौड़ 19 मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स, पुरुष लंबी कूद 20 यश वीर सिंह एथलेटिक्स, पुरुष भाला फेंक 21 नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत शूटिंग, महिला ट्रैप टीम 22 प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिस सेलिंग, पुरुष स्किफ 23 नितेश कुमार कुश्ती, ग्रीको-रोमन 97 किग्रा 24 कुमकुम मोहोड, धीरज बोम्मादेवरा तीरंदाजी, मिश्रित रिकर्व टीम 25 धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे तीरंदाजी, पुरुष रिकर्व टीम 26 प्रणवी उर्स, अदिति अशोक, दीक्षा डागर गोल्फ, महिला टीम 27 अंतिम पंघाल कुश्ती, महिला 53 किग्रा

कांस्य पदक विजेता

क्रम खिलाड़ी/टीम खेल और स्पर्धा 1 रुद्राक्ष पाटिल शूटिंग, पुरुष 10 मीटर एयर राइफल 2 सुचिका तरियाल मिश्रित मार्शल आर्ट, महिला पारंपरिक 60 किग्रा 3 परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान शूटिंग, महिला स्कीट टीम 4 अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान शूटिंग, पुरुष स्कीट टीम 5 जय मीना सॉफ्ट टेनिस, पुरुष एकल 6 टीम इंडिया बैडमिंटन, पुरुष टीम 7 सतनाम सिंह, सलमान खान रोइंग, पुरुष डबल स्कल्स 8 अनंतजीत सिंह नरूका, परिनाज धालीवाल शूटिंग, मिश्रित स्कीट टीम 9 सीमा कुमारी एथलेटिक्स, महिला 10,000 मीटर 10 दीया चितले, मानुष शाह टेबल टेनिस, मिश्रित युगल 11 मनप्रीत कौर एथलेटिक्स, गोला फेंक 12 बारानिका एलंगोवन एथलेटिक्स, महिला पोल वॉल्ट 13 जोशना चिनप्पा, वेलावन सेंथिलकुमार स्क्वैश, मिश्रित युगल 14 प्राची चौधरी एथलेटिक्स, महिला 400 मीटर 15 हरिता भद्रा एथलेटिक्स, महिला 200 मीटर 16 तेजस्विन शंकर एथलेटिक्स, डेकाथलॉन 17 पारुल चौधरी एथलेटिक्स, महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज 18 पिंकी बलहारा कुराश, महिला 78 किग्रा 19 विथ्या रामराज एथलेटिक्स, महिला 400 मीटर बाधा दौड़ 20 पारुल चौधरी एथलेटिक्स, महिला 5000 मीटर 21 रोहित यादव एथलेटिक्स, पुरुष भाला फेंक 22 नरेंद्र बेरवाल मुक्केबाजी, पुरुष 90 किग्रा से अधिक 23 गुलवीर सिंह एथलेटिक्स, पुरुष 5000 मीटर 24 गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा एसएस, अनिमेष कुजूर, हरिता भद्रा एथलेटिक्स, मिश्रित 4×100 मीटर रिले 25 पूजा सिंह एथलेटिक्स, महिला ऊंची कूद 26 धर्मवीर चौधरी, मनु टीएस, जय कुमार, विशाल टीके एथलेटिक्स, पुरुष 4×400 मीटर रिले 27 प्रिया घनघास मुक्केबाजी, महिला 60 किग्रा 28 कपिल पोखरिया मुक्केबाजी, पुरुष 90 किग्रा 29 सुनील कुमार कुश्ती, ग्रीको-रोमन 87 किग्रा 30 अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना, शमीना रियाज स्क्वैश, महिला टीम 31 हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा नौकायन, महिला स्किफ 32 नेथ्रा कुमानन नौकायन, महिला डिंगी 33 टीम इंडिया सेपकटकरा, पुरुष क्वाड्रेंट 34 गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु तीरंदाजी, पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत 35 अभय सिंह, वीर चोटरानी, वेलावन सेंथिलकुमार, सूरज कुमार चंद स्क्वैश, पुरुष टीम 36 नीरज चौहान तीरंदाजी, पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व 37 दीपक पुनिया कुश्ती, पुरुष 97 किग्रा

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