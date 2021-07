पिछले एक साल से भी अधिक समय से दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेने वाली कोविड-19 महामारी के भय को पीछे छोड़ते हुए एक साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद शुक्रवार को 32वें ओलंपिक खेलों की टोक्यो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरुआत हो गई। इसमें जापानी संस्कृति और प्रौद्योगिकी की झलक देखने को मिली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रंगारंग समारोह को लाइव देखा। भारत 25वीं बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा बना। इस बार उसने अपना सबसे बड़ा दल उतारा है। भारतीय दल जापानी वर्णमाला के अनुसार 21वें नंबर पर आया। जैसे ही भारतीय दल की परेड शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी सीट से उठ खड़े हुए। जब तक मार्च पास्ट होता रहा तब तक वह खड़े होकर भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहे।

इस बीच, टीवी स्क्रीन पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी भारतीय दल का उत्साहवर्धन करते दिखे। आधी टीवी स्क्रीन पर भारतीय दल और आधी टीवी स्क्रीन पर अनुराग ठाकुर दिख रहे थे। ऐसा काफी देर तक चला। कुछ खेलप्रेमियों को यह बात नागवार गुजरी। भारतीय दल को पूरी स्क्रीन में दिखाने के बजाय आधे में दिखाने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने खेल मंत्री और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। बता दें कि सोनी नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स ने ही लाइव टेलिकॉस्ट किया।

@subhsays ने एएनआई के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, अनुराग ठाकुर को दिखाने के लिए सोनी लिव की यह बहुत गिरी हुई हरकत थी। भारतीय एथलीट्स ने ओलंपिक का हिस्सा बनने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। क्या वे इतना भी ध्यान देने योग्य नहीं हैं? हमारे मंत्रियों के पास राजनीति के बारे में बात करने के लिए 364 दिन पड़े हैं।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi stands up to cheer athletes as the Indian contingent enters Olympic Stadium in Tokyo during the opening ceremony.#TokyoOlympics pic.twitter.com/SUheVMAqIK — ANI (@ANI) July 23, 2021

How can they show this without a split screen with the Sports Minister, who took over just days ago, represented? https://t.co/41sfjDuePi — Sandeep Menon (@SandynoneM) July 23, 2021

You wait 4 years to see Indian players in opening ceremony and not the sports minister, you spoiled our golden moment. @SonySportsIndia pic.twitter.com/7Wtfg5GeFc — Bikash Chand Katoch (@KatochBikash) July 23, 2021

@SandynoneM ने लिखा, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही खेल मंत्री का पदभार संभाला था, वे उनके साथ इन्हें कैसे दिखा सकते हैं? @KatochBikash ने लिखा, आप भारतीय खिलाड़ियों को उद्घाटन समारोह में देखने के लिए 4 साल इंतजार करें, खेल मंत्री नहीं, आपने हमारे सुनहरे पल को खराब कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत से लोग खेल मंत्री और SonySportsIndia को ट्रोल कर रहे हैं।

बता दें कि उद्घाटन समारोह में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था। उनके साथ भारत के अन्य खिलाड़ियों और छह अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान और जोश दिख रहा था। भारत के 127 खिलाड़ियों समेत 228 सदस्यीय दल ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है। हालांकि, इनमें से केवल 20 खिलाड़ियों को उदघाटन समारोह में भाग लिया। जब उदघाटन समारोह चल रहा था उस समय भी स्टेडियम के बाहर प्रदर्शनकारी ओलंपिक आयोजन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस को उन्हें हटाने के लिये कार्रवाई करनी पड़ी।