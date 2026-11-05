प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार पांच नवंबर को जापान में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के संघर्ष और उपलब्धियों की सराहना की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका सफर और सफलता पूरे देश के लिए प्रेरणा है।

एशियन पैरा गेम्स में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 114 पदक जीते। इसमें भारत के 97 पैरा एथलीटों ने 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब देश में खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं और सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रही है, जिसमें किसी युवा की प्रतिभा व्यर्थ न जाए।

इस कार्यक्रम में खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी मौजूद थीं। दो-दो स्वर्ण पदक जीतने वाली तीरंदाज शीतल देवी और दृष्टिबाधित धाविका सिमरन भी कार्यक्रम में शामिल हुईं।

पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘आपका संघर्ष और आपकी उपलब्धियां हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। पहले माता-पिता अपने बच्चों को खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने से डरते थे। लोगों का मानना था कि इस व्यवस्था में कुछ नहीं बदला जा सकता, क्योंकि यहां प्रतिभा को आगे बढ़ने का पूरा मौका नहीं मिलता था, लेकिन जिस तरह आपने हार नहीं मानी, उसी तरह हमने भी अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा।’’

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘हमने तय किया कि देश के युवाओं की प्रतिभा बेकार नहीं जानी चाहिए। जिस व्यवस्था की वजह से आपकी तरक्की में रुकावट आती थी, हमने उसे बदलने का फैसला किया। अब किसी युवा को अपनी प्रतिभा पर भरोसा होता है तो उसे यह विश्वास भी रहता है कि देश उसके साथ खड़ा है।’’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब उन खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जिनमें पहले देश की भागीदारी बहुत कम थी या भारतीय खिलाड़ी ज्यादा मजबूत नहीं माने जाते थे।

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘तीरंदाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जूडो और पावरलिफ्टिंग जैसे कई खेलों में हम नई प्रतिभाओं को खोज रहे हैं और नए चैंपियन तैयार हो रहे हैं।’’ बता दें कि एशियन पैरा गेम्स 2026 में 61 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने इन खेलों में पहली बार हिस्सा लिया था।

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