विश्वविजेता और भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री किरन रिजिजू से मुलाकात की है। स्विट्जरलैंड के बासेल में सिंधु ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया था। इसके बाद वो मंगलवार यानी 27 अगस्त को भारत पहुंची। स्वदेश पहुंचकर सिंधु ने अपने फैंस को धन्यवाद दिया और कहा कि वो चाहती हैं कि अपने देश के लिए और ज्यादा मेडल जीतें।

पीएम और खेल मंत्री ने दी बधाईः गोल्डन गर्ल पीवी सिंधु ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत की गौरव, एक चैंपियन जो घर में गोल्ड और बहुत सा सम्मान लाईं। सिंधु से मिलकर खुशी हुई, उन्हें बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि पीएम उन्हें मेडल पहनाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। वहीं, खेल मंत्री किरन रिजिजू ने पीवी सिंधु ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप पहली बार जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। वे आगे देश के लिए और सम्मान हासिल करें इसके लिए शुभकामनाएं।

India’s pride, a champion who has brought home a Gold and lots of glory!

Happy to have met @Pvsindhu1. Congratulated her and wished her the very best for her future endeavours. pic.twitter.com/4WvwXuAPqr

