MMA रिंग में उतरने की तैयारी में प्लस साइज मॉडल मिला कुजनेत्सोवा, डेब्यू मैच में ही रचना चाहती हैं इतिहास
प्लस साइज मॉडल मिला कुजनेत्सोवा पहले बॉक्सिंग रिंग में उतरने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन कोच की सलाह के बाद पहले उन्होंने एमएमए रिंग में उतरने का फैसला किया।
यूक्रेन की प्लस साइज मॉडल मिला कुजनेत्सोवा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (Mixed Martial Arts) के octagon रिंग में उतरने को तैयार हैं। यही नहीं, कुजनेत्सोवा डेब्यू मैच में इतिहास भी रचना चाहती हैं। मिला 2019 में मिस वर्ल्ड प्लस साइज क्वीन का खिताब भी जीत चुकी हैं। मिला कुजनेत्सोवा का कहना है कि कोरोनावायरस महामारी के बाद प्रशिक्षण शुरू करेंगी। ऐसे में कुजनेत्सोवा को सितंबर में थाईलैंड में होने वाली MMA फाइट में हाथ आजमाने का मौका मिल सकता है।
कुजनेत्सोवा की फाइट के गवाह आयरिश के पूर्व पेशेवर मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर और बॉक्सरक कॉनर मैकग्रेगर बनेंगे। वह इस इवेंट में बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे। मिला कुजनेत्सोवा इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। उनके 5 लाख 70 हजार से ज्यादा फॉलोवर हैं। खास यह है कि मॉडल मिला कुजनेत्सोवा पहले बॉक्सिंग रिंग में उतरने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन कोच की सलाह के बाद पहले उन्होंने एमएमए रिंग में उतरने का फैसला किया।
कुजनेत्सोवा अपने पहले ही मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हैं। दरअसल, यूक्रेन के प्रोफेशनल बॉक्सर एलेक्जेंडर यूसेक ने कुछ महीने पहले एक फाइट लड़ी थी। उनका वह मुकाबला यूट्यूब और टीवी पर सबसे पर ज्यादा देखा जाने वाला मैच रहा था। कुजनेत्सोवा उसी रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती हैं।कुजनेत्सोवा ब्लॉगर भी हैं।
कुजनेत्सोवा ने कहा, ‘मैं अपनी पहली लड़ाई में एलेक्जेंडर के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती हूं। यदि मैं सफल रही तो मैं यूक्रेन की पेशेवर मुक्केबाजी लीग और लाइसेंस के लिए आवेदन करूंगी। इसके बाद एक दो महीने में मैं रिंग में उतरने के योग्य हो जाऊंगी। मेरे इंस्टाग्राम पर साढ़े पांच लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं। मुझे यकीन है कि वे मुझे बॉक्सिंग रिंग में देखने के इच्छुक होंगे। अब देखना है कि तस्वीरों से सबका ध्यान खींचने में माहिर प्लस-साइज मॉडल मिला कुजनेत्सोवा क्या रिंग में फाइट में भी शोहरत हासिल कर पाएंगी या नहीं।’
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