Человек приходит устраиваться дворником в компанию «Microsoft». В отделе кадров ему задают вопросы, проводят тесты и наконец сообщают: — Поздравляем, Вы приняты. Оставьте ваш e-mail – мы уведомим вас о графике работы. — Вообще-то, у меня даже компьютера нет, – признаётся человек, – а e-mail и подавно. — К сожалению, тогда мы не можем трудоустроить вас. Вас виртуально нет, а оперативная связь со всеми сотрудниками «Microsoft» по e-mail и согласование эффективной командной работы – ключевой вопрос в нашей компании. Делать нечего, человек уходит и начинает размышлять, как можно заработать деньги на компьютер. В кармане – $30. Он покупает у фермера 10 кг яблок, выходит на оживлённую улицу и продаёт «вкусные и полезные эко-продукты». За несколько часов его стартовый капитал увеличивается вдвое, а через 6 часов – в 10 раз. Тут он понимает, что с такими темпами можно прожить и без работодателя. Проходит время, человек покупает автомобиль, открывает сначала маленький ларёк, затем магазин, а через 5 лет он – владелец сети супермаркетов. И вот он приходит застраховать свой бизнес, а страховой агент просит его оставить свой e-mail для выгодных предложений. Наш бизнесмен, как и много лет назад, отвечает, что нет у него ни e-mail, ни компьютера. – Просто поразительно! – удивляется страховщик, – такой огромный бизнес – и даже нет личного компьютера! Чего бы вы добились, если бы он у вас был?! На что бизнесмен отвечает: – Тогда я стал бы дворником компании «Microsoft». Мораль: если у вас чего-то нет, может, вам это и не нужно?