‘धनवर्षा’: महिलाओं के खेल में बदलाव का क्रांतिकारी उद्घोष

महिला प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की नीलामी ने महिलाओं के खेल में क्रांतिकारी बदलाव के बीज बो दिए हैं।

स्मृति मंधाना। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )।

भारत में दो दिन पहले पांच क्रिकेट टीमों ने टी20 के लिए भारत और दूसरे देश की क्रिकेटरों को करोड़ों रुपए में खरीदा। इन्हें दो से तीन करोड़ में खरीद गया। महिला क्रिकेट लीग की इस नीलामी ने रग्बी और कुछ अन्य खेलों में महिलाओं पर हुई धनवर्षा में एक तरह से नए आयाम जोड़ दिए। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना सबसे महंगी बिकीं। उन्हें 3.4 करोड़ रुपए में आरसीबी ने खरीदा। भारतीय आलराउंर दीप्ति शर्मा को यूपी ने 2.6 करोड़ रुपए में अपनी टीम शामिल किया। भारत की ही जेमिमा रोड्रिग्स को दिल्ली कैप्टिल्स ने 2.2 करोड़ में खरीदा। वहीं आस्ट्रेलियाइयों की भी छप्पर फाड़ खरीदारी हुई। दिल्ली कैपिटल्स ने तीन सप्ताह के लिए आस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा। उनकी टीम की साथी ऐश गार्डनर गुजरात जायंट्स के लिए खेलने के लिए मेग से तीन गुना अधिक राशि कमाएंगी। आलराउंडर गार्डनर को 3.2 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह रकम चेल्सी के साथ एक सीजन में सैम केर को मिलने वाली रकम से अधिक है। इतना ही नहीं डब्लूएनबीए में शीर्ष कमाई करने वाले जैकी यंग से भी अधिक है। जब भारतीय महिला क्रिकेट की यह नीलामी हो रही थी तब एनआरएलडब्लू ने मंगलवार को अपनी खुद की वेतन संबंधी सुर्खियां बटोरीं। उसने एलान किया कि वह अगले (सिद्धांत रूप में सहमत) सामूहिक समझौता 2027 में 8.69 करोड़ रुपए के वेतन कैप के साथ 36.21 लाख रुपए के औसत वेतन पर लाएगा। आस्ट्रेलिया में महिलाओं की रग्बी भी चल रही है। सप्ताहांत में समाचार के साथ कि रग्बी आस्ट्रेलिया वालारोस को अनुबंधित करना शुरू कर देगा। दूसरे शब्दों में, महिलाओं के खेल में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। यह एक ऐसा वाक्य है जो पहले कई बार प्रयोग किया गया है। जैसे कि जब 2020 महिला टी20 विश्व कप फाइनल के लिए एमसीजी में 86,174 लोग मौजूद थे या 2017 में जब लोग मैच के आधे समय तक कतार में खड़े थे पहले से भरे हुए प्रिंसेस पार्क में एएफएलडब्लू का उद्घाटन मैच देखने के लिए, या पिछले नवंबर में जब न्यूजीलैंड में महिला रग्बी विश्व कप ने सभी समय की उपस्थिति कीर्तिमान तोड़ दिया था। महिलाओं को खेल में भुगतान में लगातार वृद्धि हो रही है। खिलाड़ी स्वयं इस तरह की प्रगति को अपने बैंक खातों में देखेंगे। इसकी भूमिका पिछले कुछ सालों में अन्य कारणों से बनने लगी थी। जब अमेरिकी महिला फुटबाल टीम ने 2019 में विश्व कप जीता और इसके एवज में महिला टीम को अमेरिकी पुरुषों की टीम की तुलना में अधिक पैसा मिला। ऐसा तब हुआ जब पुरुष टीम की कमाई कुछ उपलब्धि नहीं पाने पर भी ज्याद थी तो इस भेदभाव के खिलाफ उन्होंने यूएस साकर के खिलाफ वेतन भेदभाव अधिनियम दायर किया और जीत हासिल की। बेहद लोकप्रिय मटिल्डस ने भी समान वेतन और अन्य लाभों में सुधार के लिए लड़ाई लड़ी और सफल हुए। पिछले साल एएफएलडब्लू खिलाड़ियों को 94% वेतन वृद्धि दी गई थी गार्डनर पर संयुक्त रूप से दूसरी सबसे ऊंची बोली लगाई गई जो कि उनकी उपलब्धियों और विश्व क्रिकेट में उनकी स्थिति के अनुरूप है। बेलिंडा क्लार्क पदक विजेता को 2022 की आधिकारिक आइसीसी टी20 टीम में शामिल किया गया था और वे महिला टी20 में एक कैलेंडर वर्ष में 200 से अधिक रन बनाने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गर्इं, जबकि 50 से अधिक की औसत और 150 या उससे अधिक की दर से उनकी स्ट्राइक है। बेथ मूनी और ताहलिया मैकग्राथ, जिन्हें क्रमश: गुजरात और यूपी वारियरज ने 2.2 करोड़ रुपए और 1.4 करोड़ रुपए में खरीदा, उन्हें भी महिला आइसीसी टी20 टीम में शामिल किया गया था। आस्ट्रेलिया की महिलाएं, जिन्होंने पिछले साल राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं । पहली डब्लूपीएल नीलामी में उपलब्ध 30 विदेशी स्थानों में से 14 आस्ट्रेलियाई कुल 14.18 करोड़ रुपए में खरीदे गए।आस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम की कोच शेली निश्चके का मानना है कि डब्लूपीएल महिलाओं के खेल की व्यावसायिकता को बढ़ा सकता है। यह पूरे खेल को आगे ले जा सकता है और हम इसका एक छोटा सा हिस्सा हैं। निश्चके ने कहा कि लेकिन सभी खिलाड़ियों को भारत में एक और फ्रेंचाइजी में एक साथ खेलते हुए देखना वास्तव में रोमांचक होने वाला है और डब्लूपीएल खेल को एक अलग स्तर पर ले जाने वाला है। इसलिए यह आस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए रोमांचक है क्योंकि यह पूरी दुनिया में क्रिकेट के लिए है। मुझे लगता है कि हमारी लड़कियां इसे लेकर उत्साहित हैं। महिलाओं के ग्रेड के लिए रग्बी आस्ट्रेलिया का 11.43 करोड़ रुपए कोष बढ़ाना अभी भी केवल अंशकालिक है इन सबके बावजूद, महिलाओं के खेल का विकास नकारा नहीं जा सकता है। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में अभी भी टेनिस खिलाड़ियों का दबदबा है, लेकिन 2022 में शीर्ष 10 में से आठ ने कम से कम 57 करोड़ कमाए। फ्रीस्टाइल स्कीयर एलीन गु और सिमोन बाइल्स सहित छोटे खेलों के अधिक एथलीट भी हैं, जो 2021 में एक दशक से अधिक समय में सूची बनाने वाले पहले जिमनास्ट बने और अब भी हैं। तथ्य यह है कि गार्डनर कुछ डब्लूपीएल ओवरों में इतना कमा लेंगी जो जश्न मनाने के लिए बहुत है।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram