#SuperhitPanga mein action aur points table mein bhidant ki koi kami nahi! ?



Here's the updated points table after Match 52 of #vivoProKabaddi Season 8! ?



Which team are you rooting for this season? ?#BENvCHE #MUMvPUN #SuperhitPanga pic.twitter.com/dDSbBk7nYF