IPL PK Team 2021 Players List, Squad: प्रीति जिंटा के सह मालिकाना हक वाली पंजाब किंग्स (पूर्व किंग्स इलेवन पंजाब) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2021 के लिए झाए रिचर्ड्सन को अपनी टीम की हिस्सा बना लिया है। उसने चेन्नई में मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज को 14 करोड़ रुपए में खरीदा। झाए रिचर्डसन को खरीदने के लिए पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर (आरसीबी) के बीच रोचक जंग देखने को मिली।

पंजाब किंग्स ने अनकैप्ड खिलाड़ी शाहरुख खान पर भी बड़ा दांव लगाया। पंजाब किंग्स ने शाहरुख खान को 5.25 करोड़ रुपए में खरीदा। शाहरुख का बेस प्राइस 20 लाख रुपए ही था। शाहरुख खान ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 19 गेंदों में 40 रन ठोक तमिलनाडु को सेमीफाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। पंजाब किंग्स ने इसके अलावा इंग्लैंड के ऑलराउंडर डेविड मलान को भी अपने पाले में किया। डेविड मलान के लिए उसने डेढ़ करोड़ रुपए खर्च किए।

पंजाब किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज रिले मेरेडिथ को भी अपनी टीम में शामिल करने के लिए बड़ी रकम खर्च की। पंजाब ने मेरेडिथ को खरीदने के लिए आठ करोड़ रुपए खर्च किए। पंजाब ने पुर्तगाल में जन्में ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल मैच खेल चुके मोएसिस हेनिरक्स को चार करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा।

पंजाब किंग्स ने इन खिलाड़ियों को किया था रिटेन: पंजाब ने 16 खिलाड़ियों को रिटेन किया था। इनमें केएल राहुल, अर्शदीप सिंह, क्रिस गेल, दर्शन नलकंडे, हरप्रीत बरार, मनदीप सिंह, मयंक अग्रवाल, मोहम्मद शमी, एम अश्विन, निकोलस पूरन, सरफराज खान, दीपक हुड्डा, इशान पोरेल, रवि बिश्नोई, क्रिस जॉर्डन, प्रभसिमरन सिंह शामिल हैं।

पंजाब किंग्स ने इन खिलाड़ियों को खरीदा: झाए रिचर्ड्सन (ऑस्ट्रेलिया), रिले मेरेडिथ (ऑस्ट्रेलिया), शाहरुख खान, डेविड मलान, मोएसिस हेनरिक्स।

