आईपीएल 2026 शुरू होने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। यानी अब इंडियन प्रीमीयिर लीग के 19वें संस्करण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत से पहले कई रोचक आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक आंकड़ा है सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले ओपनिंग बल्लेबाजों का। अगर इस लिस्ट की बात करें तो दिग्गज भारतीय ओपनर रोहित शर्मा इस लिस्ट के टॉप 5 में भी नहीं हैं।

इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज फिल साल्ट इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। मौजूदा सीजन में साल्ट आरसीबी का हिस्सा हैं। वहीं टॉप 5 बल्लेबाजों में तीन भारतीय बल्लेबाज हैं लेकिन रोहित और विराट इस लिस्ट का हिस्सा नहीं हैं। बतौर ओपनर विराट कोहली आईपीएल में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा ने भी बतौर ओपनर 3 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन यह दोनों दिग्गज इस लिस्ट का हिस्सा नहीं हैं।

IPL के सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले 5 ओपनर (कम से कम 1000 रन)

फिल साल्ट: 176.81

176.81 सुनील नरेन: 175.84

175.84 अभिषेक शर्मा: 165.66

165.66 वीरेंद्र सहवाग: 156.82

156.82 प्रभसिमरन सिंह: 155.66

IPL में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन

शिखर धवन: 6362 रन (202 पारी)

6362 रन (202 पारी) डेविड वॉर्नर: 5910 रन (163 पारी)

5910 रन (163 पारी) विराट कोहली: 5009 रन (128 पारी)

5009 रन (128 पारी) क्रिस गेल: 4480 रन (122 पारी)

4480 रन (122 पारी) केएल राहुल: 4418 रन (103 पारी)

4418 रन (103 पारी) फाफ डु प्लेसिस: 4004 रन (119 पारी)

4004 रन (119 पारी) अजिंक्य रहाणे: 3685 रन (126 पारी)

3685 रन (126 पारी) शुभमन गिल: 3603 रन (97 पारी)

3603 रन (97 पारी) गौतम गंभीर: 3597 रन (123 पारी)

3597 रन (123 पारी) क्विंटन डी कॉक: 3309 रन (115 पारी)

3309 रन (115 पारी) रोहित शर्मा: 3166 रन (117 पारी)

आईपीएल 2026 में इसमें से कई खिलाड़ी धूम मचाते नजर आएंगे। आगामी सीजन के बाद यह लिस्ट बदल भी सकती है। क्योंकि ज्यादातर ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल 19 खेलेंगे। वहीं शिखर धवन, क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग जैसे कुछ खिलाड़ी अब आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं।

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